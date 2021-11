/FOTO, VIDEO/ Téměř z kteréhokoliv místa v děčínské kotlině jsou viditelné zelené střechy strojní průmyslové školy na Letné. Ty ale brzy budou minulostí. Součástí kompletní opravy školního areálu za více než 200 milionů korun totiž výrazné budovy dostanou novou střechu z tašek, které nahradí současnou měď.

Vizualizace letenské průmyslovky po rekonstrukci. | Video: VOŠ a SPŠ Děčín

Rekonstrukce začala loni v říjnu a ještě přibližně rok by měla trvat. „Děláme kompletní rekonstrukci celého objektu včetně nového vytápění plynem, vyměníme okna, části zateplíme. Sundáme normalizační prvky a celý areál dáme do původního hávu z doby vzniku školy, tedy ze 20. let minulého století,“ říká ředitelka děčínské průmyslovky Jana Vacková. Původně se počítalo s nižšími náklady. Během stavebních prací se ale ukázalo, že jedna část areálu má narušenou statiku.