Nejméně měsíc bude uzavřena pravděpodobně nejoblíbenější cesta na Dolský mlýn od Starého mlýna v Jetřichovicích. Tuto cestu využívají především ti, kteří nechtějí zdolávat prudký kopec z Vysoké Lípy nebo Kamenické Stráně.

Dolský mlýn, 30. června 2023 | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Ačkoliv žlutá turistická stezka vede do Národního parku České Švýcarsko, o jejím uzavření rozhodly Lesy České republiky. Část cesty totiž vede mimo národní park právě na pozemcích státního podniku. Ten se k uzavírce rozhodl kvůli bezpečnosti turistů, v jedné z turisticky nejexponovanější době se totiž pustil do těžby kůrovcem zasažených stromů. Cesta by měla být neprůchozí až do konce července.