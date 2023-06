Ekologické organizace podobný krok kritizují, vnímají to jako snahu o omezení kontrol kácení. Odmítavě se k zákazu staví také obce nebo i krajský úřad.Telnice, Proboštov, Libouchec, Krupka, Litvínov nebo Jirkov. Do více než dvacítky obcí ve čtyřech okresech Krušných hor od Ústí nad Labem až po Chomutov dorazily v minulých dnech dopisy Lesů ČR s informacemi o uvažovaném zákazu vstupu do lesů. Ten mohou vydat jen obce s rozšířenou působností, tedy například Teplice nebo Litvínov.

"Argument, že je potřeba kácet lesy, aby stromy v nich nespadly lidem na hlavu, je falešný. Není možné vykácet preventivně všechny stromy, které potenciálně mohou v lese spadnout, protože to by se v takovém případě musely vykácet úplně všechny stromy a následně pak celý někdejší les zalít betonem, aby zde další stromy nemohly vyrůst a nemohl je náhodou vyvrátit vítr,“ řekla vedoucí kampaně za záchranu starých lesů Nekácejte Nikol Krejčová.

Eva Jouklová ale odmítá, že by žádost Lesů ČR, kterou státní podnik ještě nepodal, byla namířená vůči někomu konkrétnímu. „Toto opatření, v ČR mimo jiné běžně využívané tam, kde je cílem předejít reálnému nebezpečí, rozhodně není namířeno proti žádné konkrétní skupině. Jde nám o bezpečnost, a to všech návštěvníků,“ doplnila Jouklová.

Například Správa Národního parku České Švýcarsko možnosti požádat o zákaz vstupu využívá v lesích zcela zničených kůrovcovou kalamitou. Takové lesy jsou plné mrtvých stromů, které se mohou kdykoliv zlomit.

Kraj nesouhlasí

S podobným postupem nesouhlasí ani kraj, který se bude zabývat případnými zákazy vydanými obcemi s rozšířenou působností.

Těžbou po kůrovci zasažené lesy na Maxičkách.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura„S vydáním zákazu nesouhlasíme, protože to navazuje na kácení bučin, proti kterému je značný odpor. Třeba Litvínovu by to vymlátilo velkou část příměstského lesa. Uvidíme, jak se k tomu postaví odbor životního prostředí, protože to je přenesená působnost v rámci státu,“ zmínil hejtman Jan Schiller.

Hejtman tento týden jednal s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Jedním z témat byly právě žádosti o vydání zákazu vstupu do lesů. Nyní platná právní úprava totiž podle hejtmana říká, že za bezpečnost v lesích je odpovědný jejich majitel.

„Je ale přeci odpovědností toho člověka, aby když jde do lesa, dával pozor, jestli se mu něco nestane. Majitel přece nikdy nemůže uhlídat celý les. Nemůže vědět, kdy mu kde spadne nějaká větev a někoho zraní,“ dodal hejtman Schiller.

Co na to říkají v obcích?

Podle místostarosty Proboštova na Teplicku Romana Nešetřila je takový přístup předjímáním budoucího dění. Ale i on připouští, že je komunikace s Lesy ČR někdy poněkud složitější. „Úplně se nám nelíbilo hospodaření v lesích, ozvali jsme se proto ředitelství Lesů, které nám sem poslalo oblastního ředitele. Ten nám vše vysvětlil. Co se týče případného zákazu vstupu do lesů, to není v naší kompetenci,“ uvedl proboštovský místostarosta s tím, že pokud by takový zákaz byl vyhlášený, museli by jej akceptovat.

Na rozhodnutí teplického magistrátu budou čekat také v Krupce, kde od Lesů ČR informaci o chystané žádosti o vydání zákazu už mají. „V žádosti Lesy píšou o tom, že by některé stromy mohly ohrozit návštěvníky lesa. Pokud by něco takového hrozilo, mělo by být zdraví na prvním místě. Uvidíme, s čím nás magistrát obešle, a my se k tomu pak vyjádříme,“ vyhlíží krok nadřízeného úřadu krupská místostarostka Miloslava Bačová.

Také Litvínov chápe, že je potřeba v lesích hospodařit a zajistit v nich bezpečnost. Tedy pokácet výběrovou těžbou ty stromy, které už nejde zachránit. Odmítá ale vznik holin. „Je neuvěřitelné, co si Lesy dokážou dovolit vůči občanům. To je přehnané, přes čáru. Pokud někdo začne správní řízení, tak se budeme v tomto duchu vyjadřovat. Jsme z toho v rozpacích,“ vzkázala litvínovská starostka Kamila Bláhová.

Zdůraznila zároveň, že pokud by o tom rozhodoval litvínovský úřad, je potřeba si uvědomit, že se nebude jednat o politické rozhodnutí, ale o rozhodnutí v rámci přeneseného výkonu státní správy. Kamila Bláhová také řekla, že je potřeba sladit hospodářské využití lesa, ochranu vzácných oblastí a využívání lesů k rekreačním účelům. „Myslím si, že i přes odlišné zájmy může společný přístup fungovat,“ uzavřela litvínovská starostka.