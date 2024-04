S aplikací lesních prvků mají zatím největší zkušenosti v České Kamenici, kde již několik let provozují školkovou třídu s aspekty lesní výuky. „Nejedná se o klasickou lesní školku, ale v jedné z našich školek máme rozšířenou lesní pedagogiku. Takže děti tam mají víc programu venku, více chodí do lesa. S tím jsme v současné době spokojení,“ vysvětluje starosta České Kamenice Jan Papajanovský s tím, že nevylučuje, že se v budoucnu zaměří na čistě lesní školku. Nyní mají ve městě ale jiné priority ve stávajících školkách.

V Kamenici navíc chystají v příštích letech další novinku pro obce neobvyklou. Chtějí si založit vlastní dětskou skupinu, která bude sídlit v chystané dřevostavbě na rozlehlé zahradě jedné z kamenických školek. Bude určena dětem od dvou do pěti let. Díky tomu se zvýší kapacita podobných zařízení ve městě a radnice se bude moci pustit do postupné rekonstrukce jednotlivých školek. Tu prozatím jejich naplněnost neumožňovala. „Zároveň bychom tu chtěli udělat specializované oddělení pro děti od dvou do tří let, které se hůře dostávají do školek,“ dodává Papajanovský.

O možnosti založení městské lesní školky uvažují také v Děčíně, kde každoročně zamíří do školek několik stovek dětí. Celková kapacita městských školek v Děčíně přesahuje 1600 míst. Kromě toho funguje lesní mateřská škola v Nebočadech nebo lesní klub Na Palouku. „V současné době probíhají jednání se zájemcem o provozování lesní školky, které jsem nakloněn. Ale je to prozatím ve fázi úvah a záměru,“ říká náměstek děčínského primátora pro školství Martin Pošta.

Kromě toho Děčín v rámci modernizaci učeben v jednotlivých školách, jejich součástí školky velmi často jsou, buduje také čím dál oblíbenější venkovní učebny. „Ty samozřejmě kromě základních škol budou moci využívat pro výuku venku i školy mateřské. Venkovní učebny mají podobné zázemí jako lesní školky, takže to může být určitá analogie k lesním školkám. Bude záležet jen na jednotlivých učitelích, jak budou mít zájem je využívat,“ doplnil Pošta.

Mnohaleté zkušenosti s alternativní výukou mají v Krásné Lípě, kde provozují již od prvního ročníku třídy vyučující ve stylu montessori. Jedním z největších rozdílů je, že děti nedostávají klasické vysvědčení se známkami, ale mají slovní hodnocení. V tom jim učitel napíše, v čem jsou dobré, a naopak i kde by potřebovaly děti přidat. Děti ve škole nemají ani zvonění jako v klasických školách.

