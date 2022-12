„Byl to můj dětský sen jít dělat s koňmi do lesa. Je to lepší práce než s lidmi, s koněm se nemusím dohadovat. Baví mě víc dělat se zvířetem než s člověkem,“ říká nadšeně kočí původem ze Zvolena. Jeho úkolem je za pomoci koně stáhnout stromy ze stráně k silnici, kde na dřevo již čeká technika, která jej odveze pryč.

Do děčínské zoo na Štědrý den zdarma. Lidé mohou nosit dobroty pro zvířata

Kůň pracující v lese musí být nejen silný a klidný. Musí postát, dokud není kmen uvázaný, musí také zvládat základní povely. Právě těmi jej kočí v prudkém svahu řídí. Často totiž musí položit opratě a spoléhá se jen na slovní pokyny.

„Hojta je doprava, čihí je doleva, curuk je couvej,“ popisuje základní povely Branislav Lauko, který do lesů vyráží s českomoravským belgikem Tondou. Jen o kousek výš ve stráni stojí belgický chladnokrevník. Poradit si musí i s okolo tuny vážícími kmeny. Ty opravdu velké a těžké stahují dva koně najednou.

Koně nelze odstavit

Lauko měl své začátky částečně ulehčené. Koupil totiž koně, který už prošel potřebným výcvikem. Jediným, kdo se z dnes již sehrané dvojice musel vše učit, byl právě Tondův kočí. „Já jsem se učil podle něho. Musíte si dávat pozor na nohy, aby vás to nesebralo, aby se dřevo nezačalo valit dolů, aby to nevzalo koně,“ popisuje náročnost práce s koňmi v lese mladý muž.

Podle ředitele Lesního úřadu Antonína Nováka není žádná jiná reálná možnost, jak suché stromy ze stráně dostat než pomocí koní. Pokud by zůstaly ve svahu, byly by nebezpečím pro domy a silnici pod ním. Navíc by hrozilo i nebezpečí požáru. „Kromě Drážďanské ulice koně využíváme také v údolí Loubského potoka na Kvádrberku. Tam je to kvůli zachování náletových stromů, které by technika zničila,“ vysvětluje Antonín Novák a dodává, že využití koní v lesích není příliš obvyklé. Jedním z důvodů je nedostatek koňáků.

Úkryt pod kapotou. Kočky v zimě hledají teplá místa, může je to stát život

Že je lidí pracujících s koňmi v lesích málo, potvrzuje i jeden z nich, Branislav Lauko, podle kterého je tato těžká práce i nedoceněná. „O koně se musíte starat celý rok. Bez ohledu na to, jestli pro něj zrovna máte práci nebo nemáte. To není jako s traktorem, který můžete klidně někde odstavit,“ dodává ředitel Lesního úřadu. S vyvážením dřeva z lesa pomáhá také městská policie, její strážníci zastavují ve chvílích pohybu koní s kládami ve svahu na silnici vedoucí údolím na Jalůvčí dopravu.

Pro trojici koňáků a jejich svěřence nebude práce nad Přípeří a u Loubského potoka tou poslední v Děčíně. Již nyní jsou domluvení s Lesním úřadem, že pomohou při stahování stromů pokácených při probírkách. Ty je sice možné provést i za pomoci strojů, ale je to méně ohleduplné k lesu. Hrozí totiž poškození stromů, které v lese zůstávají.