Děčín

Lékárna v Nemocnici Děčín, U Nemocnice 1

telefon 412 705 440

otevřeno od 9.00 do 15.00 hodin

Ústí nad Labem:

Lékárna v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316 /12A

telefon 477 112 153

otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin

Teplice:

Lékárna v Nemocnici Teplice, Duchcovská 53 – poliklinika, vchod z ulice U nemocnice

telefon 417 519 679

otevřeno od 12.00 do 19.00 hodin

Most:

Lékárna v Nemocnici Most, J. E. Purkyně 270

telefon 478 032 540

otevřeno od 9.00 do 19.00 hodin

Zdroj: Krajská zdravotní