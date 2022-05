Kovárna, krejčovská dílna nebo lazaretní oddíl. Do Varnsdorfu přijel Legiovlak

/FOTO/ Desítky žáků škol z Varnsdorfu a jeho okolí mířily během středečního dopoledne 11. května na nádraží. Ti se nepřišli podívat na běžné vlaky, na slepé koleji zde totiž stojí až do neděle 15. května Legiovlak. Historická souprava mapující dějiny československých legií v Rusku je zdarma přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin, o víkendu od 8 do 19 hodin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Legiovlak ve Varnsdorfu. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura