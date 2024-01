Několik exekucí, zástavy na pozemcích, dlužné výplaty. České loděnice z Děčína - Křešic se zmítají ve velkých a vleklých finančních problémech, které vyústily podáním návrhu na insolvenci 23 zaměstnanci. Těm podle návrhu firma dluží od 30 do 112 tisíc korun, dohromady více než 1,1 milionu. Podle jednoho z jednatelů firmy Serhiie Kravchenka je pro loděnice hlavním problémem splavnost Labe, která neumožňuje dlouhodobé plánování zakázek. Klienti se totiž do Křešic kvůli nízkým vodním stavům v létě zpravidla nedostanou. V minulosti v Křešicích pracovalo na 350 lidí, dnes je to jen zlomek. „Máme 25 zaměstnanců, to je tak na hraně. Pokud by přišla zakázka na novou loď, museli bychom sehnat další zaměstnance, což je v tuto chvíli problém,“ shrnul Kravchenko pro Český rozhlas, který na insolvenci upozornil jako první. Deník se Kravchenka snažil kontaktovat, nezvedal ale telefon.