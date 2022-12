Podle online dispečinku Dopravy Ústeckého kraje nabírají výraznější zpoždění autobusy především na Děčínsku, Litoměřicku a Lounsku. Například spoj mířící do Libčervsi měl v Lounech 192 minut zpoždění, jiný spoj mířící do tohoto okresního města pak krátce před 10. hodinou meškal 161 minutu. Velmi podobné zpoždění pak má spoj linky 421 do České Kamenice. Nechtěným rekordmanem úterního rána je autobus jedoucí do Lovosic, který měl v zastávce Vlastislav 290 minut zpoždění.