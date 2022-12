Ústecký kraj sevřela ledovka, nikam nechoďte a nejezděte, žádají záchranáři

Kvůli velmi vážné nehodě uzavřená dálnice a hlavní tah z Děčína na Ústí nad Labem, desítky drobnějších nehod a desítky úrazů. Do Ústeckého kraje dorazila v pondělí 19. prosince ledovka. Ta by měla podle výstrahy meteorologů zůstat do úterního rána.

Ústecký kraj pokryla ledovka. Stalo se několik dopravních nehod. | Foto: HZS Ústeckého kraje