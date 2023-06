Na začátku června se měla pro pěší otevřít lávka k východnímu nádraží v Děčíně. To se však nestalo. Lidé musí počítat s prodloužením termínu uzavírky.

Lávka přes východní nádraží v Děčíně. Ilustrační foto | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

"Původně měla být lávka pro pěší uzavřena do 31. května. Firma, která provádí reklamační práce, ale z technologických důvodů požádala o prodloužení termínu uzavírky, a to do 18. června. Děkujeme za pochopení," napsal na své facebookové stránce v pondělí 5. června děčínský magistrát.

Lávka přes východní nádraží v Děčíně bude celý květen zavřená. Kvůli opravě

Pro pěší je lávka zcela uzavřena už od 2. května. Probíhat má oprava povrchové vrstvy u obou nástupních ramp. Jde o práce v rámci reklamace, město za ně tedy nic neplatí.