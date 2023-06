/FOTO/ Už na začátku tohoto měsíce se měla pro pěší otevřít lávka k východnímu vlakovému nádraží v Děčíně. To se však nestalo. V pondělí 5. června odpoledne magistrát přišel s aktuální informací, že nadzemní přechod kolejí bude moci veřejnost využívat už od úterý 6. června.

Lávka k východnímu nádraží, pondělí 5. června dopoledne | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

"Původně měla být lávka pro pěší uzavřena do 31. května. Firma, která provádí reklamační práce, ale z technologických důvodů požádala o prodloužení termínu uzavírky, a to do 18. června. Děkujeme za pochopení," napsal nejprve na své facebookové stránce v pondělí dopoledne 5. června děčínský magistrát.

Odpoledne téhož dne pak ale vedení města informaci aktualizovalo s tím, že lávku bude moci veřejnost využívat už od dalšího dne, tedy od úterý 6. června.

Dokončovací opravné práce už mají probíhat za provozu.

Pro pěší byla lávka zcela uzavřena už od 2. května. Kvůli opravě povrchové vrstvy u obou nástupních ramp. Jde o práce v rámci reklamace, město za ně tedy nic neplatí.