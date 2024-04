Děčínská zoo dopřála lamám alpakám služby zvířecího kadeřníka. Po dvou letech absolvovaly minulý týden sestřih srsti.

Lamy alpaky z děčínské zoo dostaly letní sestřih. | Video: Zoo Děčín

„Alpaky jsou plemeno vyšlechtěné speciálně na vlnu. Nestříhají se ale vsedě jako ovce, protože nedrží a kopou kolem sebe. Vyvazují se v leže za natažené končetiny na lana. Vypadá to sice poněkud drasticky, ale je to tak mnohem bezpečnější, jak pro střihače a jeho pomocníky, tak pro lamy samotné. Je tak menší pravděpodobnost, že by je střihač zranil strojkem,“ popsal zoolog Petr Haberland.

Vlna z alpak má výborné vlastnosti. Uvnitř každého vlákna jsou mikroskopické vzduchové kapsy, což dává tomuto materiálu vysokou izolační schopnost a výjimečnou lehkost. Vlna je navíc hypoalergenní, a protože neobsahuje lanolin, není ani mastná. „Úprava jedné lamy zabrala střihači přibližně 25 minut. Z jedné lamy vážící až 65 kilogramů lze získat zhruba čtyři kilogramy rouna. Kvalitní prvotřídní vlny je z tohoto množství ale maximálně jeden kilogram,“ doplnil zoolog. Za nejkvalitnější se považuje takzvaná baby vlna, tedy vlna z první střiže. Za 12 měsíců naroste srst alpak o 12 až 15 centimetrů.

Na sociální síti Facebook se lidé ptali, zda lamám teď nebude zima. "Zima jim určitě nebude, v horách Bolivie a Peru, kde jsou tahle zvířata doma, je o dost drsnější klima, než u nás teď. Mnohem větší problém by naopak byl, kdybychom zvířata stříhali v létě, když jsou horka - vlna slouží i jako izolace proti teplu, ne jen zimě, a zvířata by se mohla velmi snadno přehřát," zní odpověď z děčínské zoo.

