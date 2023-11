Mnoho odstínů žluté či červené nabízí každoročně na podzim Labské údolí. To je možné projet autem, vlakem či na kole. Nejkrásnější výhled se na zabarvené prudké srázy nabízí přímo z řeky.

Labské údolí září podzimními barvami | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Od Děčína až po státní hranici svírá řeku hluboké Labské údolí, nejhlubší pískovcový kaňon propadající se až do hloubky 300 metrů. Celoročně je vyhledávaný turisty, od jara do podzimu také horolezci, kteří vyrážejí na jednu z nejvyhlášenějších lezeckých lokalit v Česku. Na podzim pak láká fotografy, nabízí totiž úchvatné scenérie zahalené do všech barev podzimu.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura