Letošní ročník Labefestu se bude konat v pátek 31. května a v sobotu 1. června a přinese řadu pestrých hudebních vystoupení. Do Děčína zavítá rocková legenda Olympic, hvězdy tuzemské rapové scény Yzomandias a Marpo & TroubleGang nebo populární skupina Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem. Dále se návštěvníci mohou těšit na hitmakera Xindla X, navrátilce Imodium či kapely Doctor Victor, Post-it nebo Five O Clock Tea a další. I letos oblohu rozzáří ohňostroj.

Zdroj: archiv pořadatele

Na Mariánské louce opět nebude chybět chill-out zóna s doprovodným programem pro děti i dospělé. K dispozici bude bosonohý chodník, originální výzdoba nebo dopolední workshop s možností meditace. Mladší návštěvníky přiláká Adrenalin Challenge Kids, během kterého absolvují deset disciplín inspirovaných Adrenalin Challenge pro dospělé. Děti si užijí i divadelní představení či soutěže. Zájemci budou moci také porovnat své znalosti ve festivalovém kvízu.

Vstupenky lze již zakoupit v předprodeji na www.vstupenkadecin.cz nebo v síti TicketStream.

Ceník

• do 29. 2. celofestivalová vstupenka na oba dny 390 Kč + poplatky

• do 30. 4. celofestivalová vstupenka na oba dny 450 Kč + poplatky

• do 30. 5. celofestivalová vstupenka na oba dny 490 Kč + poplatky

Platba na místě

• pátek + sobota 590 Kč

• pátek 490 Kč

• sobota 490 Kč

Kdo má na festival vstup zdarma?

Děti do 150 centimetrů výšky, senioři nad 65 let a držitelé ZTP/P.