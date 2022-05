Osobitá zpěvačka i rapperka Annabelle má na kontě úspěšné singly, jako Medicine, Black Hole i Dadae, už si v Česku našly místo i v rádiích. Nově o sobě kráska dává vědět i chytlavým trackem Charm. Jak ví sama zpěvačka, je o šarmu kluka, kvůli kterému holka zanedbává své povinnosti. „No jo, byl to tak trochu i můj případ,“ lehce drze přibližuje čtenářům Deníku tuto píseň třiadvacetiletá interpretka z Prahy. A je to právě ta kráska, kterou si pořadatelé Labefestu vybrali, ať zaskočí na Labefestu místo populárního Kamila Střihavky, když je nyní nemocný.

„Měla jsem toho strašně moc, nestíhala a můj kluk mi pořád volal, plánoval nám dny i večery. Prostě jsme ho nemohla zklamat. Byla jsem za to na sebe naštvaná a nechápala, čím to je, ale ‚maybe it’s your charm‘,“ doplnila význam nového singlu Annabelle. Píseň vznikala spontánně, spolupracovala na ní s řadou zajímavých jmen, jako je Ninski či Jordan Round.

„Ninski je Rakušan s chorvatskými kořeny, skvělý týpek, velký pracant. Dohodli jsme si online session, byl právě covid. Nemůžu se už dočkat, až zas budu půjde volně jezdit za svými kámoši z muziky, jak se mi bude chtít,“ těší se zpěvačka, nový český objev a vycházející naděje české i zahraniční hudební scény Annabelle. Dívka je nominovaná na Objev roku v anketě Český slavík a nyní vydává svou další novinku Runnin' Out Of F* Time. Mladá zpěvačka z Prahy už za krátkou chvíli v branži stihla veřejnost i kritiky zaujmout nejen výrazným vzhledem, ale i osobitým zpěvem, projevem a smyslem pro moderní pop a jeho kombinaci s rapem.

„Ninski v tý době už začal pravidelně spolupracovat s Jordanem, britským muzikantem a autorem písní, takže ho chtěl na naší session mít. A bylo to dobře, protože Jordan je neuvěřitelný instrumentalista, hraje nádherně na klavír i kytaru. Vokál je dokonce nahraný na můj domácí mikrofon a jsem vděčná Dobrinovi Mitchevovi, Janu Magdevskimu i Studiu Sterling Sound v US za dotažení zvuku k mojí spokojenosti,“ dodala.

Jednoduchý ale neméně působivý videoklip se natáčel na Tenerife pod aktivní sopkou El Teide. Stejně jako u nahrávky, i tady šlo o spontánní akci, když se zpěvačka rozhodla natočit klip i přes to, že na Kanárských ostrovech byla na dovolené. „Měla jsem černý svědomí, že bych měla doma natáčet klip. V tom mě napadlo – proč nevyužít ten krásný ostrov, na kterým se právě nacházím?“ říká ANNABELLE s tím, že největším problémem pro ni bylo sehnat štáb. Zpracování vizuálu se nakonec ujal Josu Ortega. „Na instagramu jsem se ve story ptala lidí, jestli někoho na Kanárech neznaj a kámošky kluk měl na Lanzarote kámošku, která měla kámoše, který točí,“ dodala se smíchem zpěvačka.

Krom pestrého hudebního programu doprovází Labefest i legendární adrenalinová výzva Adrenalin Challenge, kdy si nejen sportovní fajnšmekři užijí unikátní přelanění kaňonu řeky Labe, ale i skok z mostu, jízdu na vodním skútru, zlezení skály i další discipliny, na své si přijdou i děti. Je již tradicí, že si Extreme Travers, trasu z Pastýřské stěny až do věže děčínského zámku, zkusí i některý z interpretů. V roce 2019 to byl Vojta Kotek z kapely TH!S, před ním švagr Tomáše Kluse, Pekař či Kuba Ryba z Rybiček 48. Odvážlivcem letos bude písničkář Láska.

„Po dvou letech se můžeme na městských slavnostech opět těšit na plnohodnotný program na báječném místě ve skvělé atmosféře. Pojďme si vážně naplno užít Děčín, udělat ho božím. Podařilo se opět sestavit zajímavý line-up i doprovodný program. Město ožije na několik víkendů pestrým vyžitím, prostě pojďme ven, pojďme se bavit, znovu se nadechnout a užít si celé slavnosti. Zveme do Děčína celé rodiny, každý si tu najde to své. Sledujte tedy program na www.idecin.cz, www.labefest.cz,“ zve za pořadatele Igor Bayer.

Pořadatelé dají také šanci mladým kapelám v soutěži Labefest Talent 2022! Vítěz letošního ročníku soutěže Labefest Talent dostane šanci doplnit sobotní festivalový program. Vítěze přitom tradičně vybírá odborná porota složená z vystupujících muzikantů i fanoušci festivalu.