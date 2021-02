/FOTO/ V pátek 5. února dopoledne zatopilo stoupající Labe jedinou silnici do Dolního Žlebu. Děčín kvůli tomu již ve čtvrtek přesunul do této odlehlé městské části, kterou od centra města dělí deset kilometrů, jednotku dobrovolných hasičů, aby byla připravena v případě nouze pomoci.

Labe zatopilo v pátek dopoledne silnici do Dolního Žlebu. | Foto: Luděk Stínil

Podél Labe nyní totiž hasičská technika již neprojede. Podle pátečních odhadů by hladina Labe měla vystoupat k pěti metrům a kulminovat by měla v neděli. Do jaké výšky skutečně vystoupá bude ale záležet na množství dešťových srážek a tání sněhu.