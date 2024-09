Přívoz v Dolním Žlebu se částečně utrhl v neděli ráno, ve valících se proudech rozvodněné řeky visel na jednom laně. Na místo proto okamžitě vyrazili hasiči, kteří se snažili zabránit úplnému utržení prámu a snažili se jej přivázat ke břehu. Náročný zásah trval několik hodin, nakonec byl úspěšný a přívoz je bezpečně uvázán u břehu.

Město již nyní připravuje stavbu dalších protipovodňových zdí. Jedna z nich by měla vyrůst také na kruhovém objezdu u mototechny, který rozdělí na dvě části. Nebude tak možné projet od Tesca směrem k Tyršovu mostu nebo do Podmokel. Tam se bude možné dostat jen okolo čerpací stanice Shell a přes Pětimostí.

Stěna vyroste také u Lidlu v Podmoklech a u tenisových kurtů a na ulici 2. polské armády. "S jejich výstavbou počítáme v pondělí 16. září, předběžně kolem poledne," řekl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Jak vysoko Labe vystoupá, zatím není jasné. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil prognózu počítající s výhledem do 2 hodin ráno 18. září, kdy by Labe mělo dosáhnout 752 centimetrů a mělo by dále stoupat. Odhad kulminace je na hladině 8 metrů na ústeckém vodočtu. To je nad úrovni pětileté vody, která již zaplavuje na Děčínsku poměrně rozsáhlá území.

Přímo v Děčíně zaplaví Labské nábřeží mezi železničním mostem a Přípeří, pod vodou bude také část ulice Polabí na Starém Městě nebo část Staroměstského nábřeží. Pokud voda dosáhne předpokládané výše, zaplaví na několika úsecích i silnici z Děčína přes Těchlovice do Ústí nad Labem.

Již krátce po poledni Děčín uzavřel parkoviště pod městskou knihovnou, které bude s největší pravděpodobností také zatopené. "S evakuacemi v současné době nepočítáme, protože nejsou potřeba," uvedla Romana Silvarová z děčínského magistrátu.

Podívejte se, jak to v Děčíně vypadalo při povodních v roce 2002: