Labe stoupá, kulminuje v sobotu. Zatopilo i silnici do Prostředního Žlebu

Až na více šest metrů by mělo vystoupat Labe v Děčíně. Kulminace by měla dorazit do Děčína v sobotu dopoledne, následně bude řeka pozvolně klesat. Město kvůli vzestupu hladiny uzavřelo v pátek 5. ledna, stejně jako během vánočních svátků, silnici do Prostředního Žlebu.