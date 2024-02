Labe na severu opět stoupá, mělo by zaplavit silnici do Dolního Žlebu

Jen několik týdnů klidu si užili lidé žijící podél Labe. Po vydatných srážkách především v pohraničních horách začala řeka opět stoupat a měla by překročit první stupeň povodňové aktivity. Zároveň by mělo dojít k zaplavení silnice do Dolního Žlebu. Situace by ale měla být výrazně klidnější než během vánočních svátků.

Jak postupně stoupala hladina Labe v Děčíně při povodních v prosinci 2023. | Video: Deník/Jitka Vepřovská, Alexandr Vanžura