Na několika místech nábřeží ve Hřensku voda natekla z Kamenice, do které se valí rozvodněné Labe, již na silnici. Tu zaplavuje nejprve u hasičské zbrojnice. Během noci či úterý 17. září pravděpodobně zaplaví i další úseky nábřeží. Labe totiž má stoupnout o necelého půl metru, od silnice vodu dělilo v pondělí v podvečer přibližně dvacet až třicet centimetrů. Oproti tomu samotná řeka Kamenice se nerozvodnila ani během dešťů o uplynulém víkendu. Velmi bedlivě ji hlídali nejen ve Hřensku, ale také například v Kytlicích nebo v České Kamenici.

Nad Děčínem pak Labe zaplavilo na mnoha úsecích Labskou cyklostezku, která je tak mezi Děčínem a Ústím nad Labem neprůjezdná. Se stoupající hladinou se zatápí další úseky, jako jedno z prvních míst pod vodou byla odpočívka na cyklostezce u Nebočadského luhu. Pokud by Labe výrazněji stouplo, řeka by pravděpodobně zatopila i silnici na Těchlovice. K tomu by ale podle současných předpovědí dojít nemělo.