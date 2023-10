Kytličtí se konečně dočkají otevření silnice na Kamenici. Snad už tento měsíc

/OBRAZEM/ Více než rok a čtvrt nemohou lidé z Kytlic a Mlýnů jezdit nejkratší cestou do České Kamenice v okrese Děčín. Kvůli nestabilnímu svahu se skalami musí motoristé jezdit objížďkou přes Nový Bor. To by ale mělo během několika týdnů skončit.

Nad silnicí z České Kamenice do Kytlic začala sanace nebezpečného svahu. | Video: Deník/Alexandr Vanžura