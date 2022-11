Samotnému kácení obou stromů předcházelo jejich uvázání k jeřábu. „Podej sem to lano, Martine,“ zaznělo krátce po poledni z koruny přibližně 25 metrů vysokého smrku usazeného na speciálním návěsu. Pracovníci odborné firmy zrovna připravovali na odvoz z Mlýnů u Kytlic strom, který bude zdobit Staroměstské náměstí až do Tří králů. Jen o pár metrů dál pak rostl o něco menší strom, který je určený pro Václavské náměstí. Na místo určení dorazí oba smrky na americkém trucku v noci z pondělí na úterý.

Už jedenáctým rokem kácí vánoční stromy pro Prahu několikanásobný mistr České republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček z Ratají nad Sázavou. Letos poprvé kácel dva stromy najednou, v předchozích letech totiž na Václavském náměstí takový smrk nebyl. Připsal si tak během jednoho dne zářezy číslo dvanáct a třináct. „Dřevo roste desítky let. Většinou se jedná o stromy mezi padesáti a osmdesáti lety. Za tu dobu se v něm může projevit cokoliv, proto musíme postupovat opatrně a podle předem domluveného postupu, abychom eliminovali všechna rizika,“ vysvětlil mistr svého řemesla Vorlíček.

Báli se, aby strom nespadl na dům

Do Kytlic si přivezl hned několik různých pil. Některé použil při samotném kácení, další pak na opracování kmene. Přímo na Staroměstském náměstí lidé uvidí strom 21 až 22 metrů vysoký, další dva metry budou pod zemí. Než bylo možné oba stromy usadit na návěsy, musel na ně vyšplhat stromolezec a upevnit popruhy od jeřábu. Vánočnímu stromu se totiž nesmí nic stát.

„Dneska jsou podmínky poněkud stísněnější, protože z jedné strany máme dráty elektrického vedení, z druhé železniční trať. Takže tu ten prostor není příliš velký. Ale protože spolupracujeme s panem Švestkou (majitel firmy zajištující převoz stromů - pozn. red.) už mnoho let, tak přesně víme, co máme dělat,“ přiblížil Vorlíček komplikace spojené s pokácením stromu stojícího jen několik metrů od domu.

Tam jej před 58 lety vysadili rodiče současného majitele Petra Kubici, který přihlásil spolu se svou dcerou Viktorií vzrostlý strom do soutěže, ve které agentura Taiko jako pořadatel trhů na Staroměstském náměstí hledala hlavní dominantu pražského adventu. „Bude to tu bez něj zvláštní, ale musí to být. Zkoušeli jsme to už loni, to to ale ještě nevyšlo. Letos už ano a mám z toho radost. Jednak kvůli bezpečnosti, ale hlavně proto, že to udělá radost spoustě lidí,“ řekla před ještě stojícím smrkem Viktorie Kubicová. Strom chtěli pokácet tak jako tak, ohrožoval totiž dům a Kubicovi měli při každém silnějším větru obavy, aby se nezlomil a dům nezničil.

O pražské Vánoce se postarají Mlýny, dodají strom i na Václavské náměstí

Kubicová si spolu se svým tatínkem původně myslela, že oba stromy rostou na jejich pozemku. Jak se ale po přihlášení do soutěže zjistilo, ten vybraný pro Staroměstské náměstí roste na obecní parcele. Kytlická starostka Monika Hladíková je na výběr stromů hrdá. „Nikdy dříve od nás stromy jinam nemířily. Jsme rádi, že budou v Praze, obzvlášť když jsou to dva stromy najednou. To ještě nikdy dříve nebylo. Je to pro nás takový začátek adventu,“ vyzdvihla.

Vánoční strom na Staroměstském náměstí každoročně přiláká stovky tisíc lidí. Letos jej ozdobí dvoumetrová svítící špička, šest kilometrů LED řetězů nebo osm desítek svítících hvězd.