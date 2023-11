„Hlavním posláním je zvýšení protipožární ochrany v regionu, což je i zacílení dotace, kterou se nám na rekonstrukci přehrady podařilo získat,“ vysvětluje na břehu prázdné Kyjovské přehrady starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Celkem město za opravu zaplatí přibližně 20 milionů korun, 15 milionů zaplatí z dotace od ministerstva životního prostředí. Po skončení rekonstrukce budou moci z přehrady nabírat vodu i vrtulníky s tříkubíkovými bambivaky. Pro ty bylo doposud na Kyjově příliš mělko. Pro zvýšení hloubky přehrady bude nutné vytěžit přibližně 7500 metrů krychlových sedimentů, které do vodního díla za téměř padesát let naplavily drobné napájecí potůčky. Díky tomu by se měla hloubka zvýšit o přibližně půl druhého metru.

Samotná oprava bude časově velmi náročná, i s ohledem na ochranu přírody. Jeden z břehů totiž leží již v národním parku. Při vypouštění odvezli z Kyjova krásnolipští hasiči a zaměstnanci technických služeb přibližně 20 tisíc škeblí, nový domov našly nejen v rybnících v Krásné Lípě, ale i v okolí, například v Chřibské. Měkkýši se na přehradu paradoxně dostali při rekonstrukci jiné vodní plochy v Krásné Lípě, když město před 15 lety nechávalo opravit rybník Cimrák. Kromě škeblí a přibližně půl tuny ryb, které slovili rybáři na konci října, příliš živočichů v přehradě při vypouštění nebylo. Přespříští rok by se pak určitý počet měkkýšů měl vrátit zpět na Kyjovskou přehradu.

VIDEO: Kapři nebo amuři. Po 47 letech vypustili a vylovili Kyjovskou přehradu

O opravě přehrady v Krásné Lípě se mluvilo již několik let, dokonce měli připravenou i veškerou potřebnou dokumentaci. Radnice ale čekala na vhodnou dotaci, která by pomohla s financováním náročného zásahu. Té se dočkala loni po ničivém požáru v Českém Švýcarsku. „Po vypuštění jsme předali staveniště. Podle harmonogramu by oprava měla trvat 16 měsíců, je tam ale několik limitů z pohledu ochrany přírody. Sedimenty můžeme těžit do konce únoru, pak se budeme muset věnovat jiným činnostem,“ přibližuje důvody délky rekonstrukce Kolář. Radnice tak nechá opravit výpustné zařízení a vybuduje odběrné místo pro hasiče, kteří tak budou moci pohodlně zajet až přímo k vodě.

Kyjovská přehrada je také oblíbeným místem výletníků, kteří se zde rádi koupou. Vstup do vody jim ale velmi znepříjemňovaly panely, kterými byla hráz po protržení v roce 1971 zpevněna. To by se mělo změnit a přístup do vody by měl být příjemnější.

Zdroj: Jan Lakomý