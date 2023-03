Zákaz stání na území Krásné Lípy nově oznamují dopravní značky na všech vjezdech do města. Problémy se v Krásné Lípě týkají tří konkrétních aut, která bývají pravidelně odstavená po městě. Oproti jiným městům se zpravidla nejedná o auta, jejichž řidiči potřebují někde přespat. „Jedno stojí úplně špatně u zámečku u odbočky do domkářské části města. Není tam pak vidět při výjezdu z křižovatky, navíc komplikuje zimní údržbu,“ popisuje jedno z problematických míst starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Další nákladní auto stává podle Koláře na parkovišti určeném pro osobní auta. Aby se tam celý kamion vešel, stává tam našikmo a zabere tak místo pro šest parkovacích míst. Třetí pak parkuje na stání pro osobní auta u nádraží.

Radnice ví, komu tato tři auta patří. Jejich řidiči nebo majitelé ale nedbají podle Koláře na to, že se svými auty překážejí. Nechtějí ani využívat možnost odstavit kamiony v uzavřených areálech, kterých je ve městě s řadou fungujících i bývalých továrních areálů dostatek. Radnice měla povolení k celoplošnému vykázání parkujících kamionů už dva roky, stále ale doufala, že se problémy podaří vyřešit jinak než omezujícím opatřením.

Nepořádek kolem aut

Řadu let už nesmí řidiči velkých nákladních aut volně odstavovat svá auta ve Varnsdorfu, který leží na frekventované silnici I/9 od Prahy do Německa. „Když někde stojí auto nad sedm a půl tuny, přijede městská policie, která to hned vyřeší,“ říká místostarosta Varnsdorfu a velitel městské policie Jiří Sucharda.

Před zavedením zákazu podle Suchardy stojící kamiony město trápily. Vzhledem k tomu, že je Varnsdorf na mezinárodní trase, stály prakticky všude. „Většinou řidiči zastavili kvůli povinné přestávce. Hodně si ale náklaďáky odstavovali různě po městě i jejich majitelé, často koly na trávě nebo jinak ničili městské pozemky,“ vysvětluje Sucharda, co vedlo Varnsdorf k omezení parkování kamionů. Nebylo výjimkou, že kamiony stály i na sídlišti mezi paneláky.

Přes noc nesmí odstavit svá auta řidiči kamionů ani v Děčíně. Tam platí na celém území města zákaz také pro traktory nebo autobusy. Hlavním důvodem pro zavedení zákazu v Děčíně přitom nebyly překážející kamiony, ale to, že po řidičích zůstávaly odpadky, případně se přilehlá okolí odstavných ploch proměňovala ve veřejné toalety. „Občas se najde někdo, kdo nemá úplně vůli zákaz stání dodržovat. Je to jako s každým jiným dopravním značením, není to nijak dramatické,“ připomíná ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Děčínští strážníci čas od času musí řešit některá problematická místa, jako je prostranství u východního nádraží, kde kamiony stávají pravidelně. Pokud zde stojí od 6 do 18 hodin, není to z pohledu děčínského omezení problém. Ten nastává v noci. Pokud zákaz poruší, mohou řidiči dostat na místě až 2000 korun pokutu, případně může jejich přestupek skončit ve správním řízení.