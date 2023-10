/ANKETA/ Velká vlna nevole se v Děčíně zvedla proti konání hlavní vánoční akce v prostoru u knihovny. Stejně jako loni se tu má o prvním adventním víkendu rozzářit vánoční strom, řada lidí ale umístění programu na parkoviště považuje za nesmyslné.

Rozsvícení vánočního stromu v Děčíně. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Vánoční program se přestěhoval z Masarykova náměstí na parkoviště pod knihovnou kvůli rekonstrukci secesní kašny už loni a bude se tu tak konat podruhé. Už před rokem výběr místa lidé ostře kritizovali na facebooku, jinak tomu není ani letos. „Opět krásné svátky na odstavném parkovišti. Trapárna nejhrubšího zrna,“ napsal na sociální síti Jan R. „Tak to fakt už letos nejdu, co to je za vánoční atmošku, minulý rok katastrofa,“ přidala se Lucie K. „Stromeček u knihovny je ztracený, vůbec tam nevynikne, škoda,“ myslí si Helena K. Řada lidí by program na Masarykovo náměstí vrátila i přes rekonstrukci kašny, další by jej spíše vítali na zámku, na Husově náměstí v Podmoklech nebo v Křížové ulici.

Prostor u knihovny děčínská radnice letos znovu zvolila na základě doporučení městské policie a Městského centra kultury a cestovního ruchu, a to především proto, že nebude potřeba nijak omezovat dopravu uzavřením frekventované silnice a odkláněním autobusové dopravy, ale také kvůli bezpečnosti. „Důležitou roli hrají i veřejné toalety, které jsou u knihovny k dispozici, a také lepší zázemí pro všechny účastníky v prostorách informačního centra,“ vysvětlil mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že město letos plánuje prostor více zútulnit vánočními dekoracemi.

Vánoční strom u děčínské knihovny se rozsvítí v neděli 3. prosince, stejně jako další vánoční stromy, které budou stát na Masarykově náměstí, v Křížové ulici, na Husově náměstí, před hlavním nádražím nebo na Pastýřské stěně.