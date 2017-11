KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Dopravní nehoda, zákaz vstupu do lesů, plyn v jílovských papírnách nebo pozvánky na různé akce. Přečtěte si přehled událostí na Děčínsku.

Dopravní nehoda v Děčíně.Foto: Tomáš Straka

V jílovských papírnách cítili plyn, hasiči museli evakuovat lidi



Jílové - V areálu papíren v Jílovém na Děčínsku byl ve čtvrtek odpoledne cítit plyn. Na místo vyjeli hasiči z Děčína, strážníci z Jílového a děčínští policisté. Část papíren okamžitě evakuovali na parkoviště firmy. Hasiči svým přístrojem žádný únik plynu nezaznamenali a místo předali přivolaným plynařům. Provoz na hlavní silnici nebyl omezen a při události nedošlo ke zranění lidí.



Vstup do lesů zakázal kvůli vichřici také děčínský magistrát



Děčín - Po zákazu vstupu do lesů v celém Šluknovském výběžku zakázal vstup do lesů v některých obcích i děčínský magistrát. Nově se tak nesmí do lesů v Mlýnech, Dolním Falknově, Falknově, Lísce, Horní Kamenici, Kunratic, Studeného, Jetřichovic, Všemil, Vysoké Lípy, Janské a Srbské Kamenice. Zákaz platí stejně jako v severní části okresu Děčín až do konce ledna příštího roku. Úřady vydávají zákazy vstupu do lesů kvůli bezpečnosti, je v nich totiž velké množství stromů polámaných na konci října vichřicí Herwart.



Vánoční stromeček v Rybništi se rozsvítí už v listopadu

Rybniště - Vánoce v Rybništi začnou stejně jako na některých dalších místech na Děčínsku už v listopadu. Vánoční strom tu rozsvítí v pátek 24. listopadu v 17 hodin u kostela. Návštěvníci se mohou těšit i na koncert vokálního uskupení Panoptikum, vystoupení dětí ze školy a školky a ohňostroj. Na zahřátí si mohou dát svařák, čaj nebo něco k snědku, drobné občerstvení bude zajištěno.



Dopravní nehoda v Děčíně se obešla bez zranění

Děčín - K dopravní nehodě dvou osobních aut došlo v neděli před polednem v Děčíně, na křižovatce ulic Neruda a 28. října (viz snímek). Na místě střetu zasahovali hasiči, strážníci MP Děčín a PČR. Ke zranění osob podle policejního webu nedošlo. Nedělní karambol také potvrdila policejní mluvčí Poláčková s tím, že alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou.



Cliff Canalas zazpívá vánoční skladby Sinatry nebo Jonese



Benešov nad Ploučnicí - Kinem v Benešově nad Ploučnicí se rozezní vánoční melodie. V pátek 24. listopadu zve od 20 hodin na vánoční koncert německého zpěváka Cliffa Canalase. V jeho podání zazní vánoční skladby Toma Jonese nebo Franka Sinatry. Vstupné na koncert stojí v předprodeji 150 korun, na místě 180 korun.



Přijďte si vyrobit adventní věnec do vánoční tvůrčí dílny v muzeu



Děčín - Na adventní vyrábění ve vánoční tvůrčí dílně zve v sobotu 25. listopadu děčínské muzeum. Mezi 9. a 16. hodinou si děti i dospělí mohou vyrobit adventní věnec či ozdobit perníčky. Vstupné 200 korun zahrnuje i materiál na výrobu. Ke správné atmosféře si zájemci na místě mohou dát svařené víno, voňavý čaj nebo kávu.



Jak dát dítěti první pomoc v případě úrazu přiblíží lektorka

Varnsdorf - Jak postupovat v případě úrazu dítěte se dozví rodiče i další zájemci na kurzu první pomoci u dětí ve Varnsdorfu. Ten se koná v sobotu 25. listopadu v 17.30 hodin ve varnsdorfské knihovně. Čtyřhodinový zážitkový kurz povede lektorka zdravotnických záchranářů Jana Hozáková a lidi naučí první pomoc u dětí podle nejnovějších a nejúčinnějších postupů. V ceně 350 korun je zahrnuto i malé občerstvení.



Mezi autogramy slavných jsou podpisy prezidentů i herců



Varnsdorf - Výstavu autogramů slavných osobností si zájemci mohou prohlédnout na výstavě ve varnsdorfské knihovně. Návštěvníci zhlédnou podpisy amerických prezidentů, slavných herců a hereček a mnoha dalších osobností. Výstava začala již 3. října a potrvá až do konce listopadu.



Na magistrátu se bude na konci listopadu diskutovat o vodě

Děčín - Již počtvrté Děčín čeká Dialog o vodě. Čím dál častější extrémní projevy počasí a stále se zhoršující schopnost zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, to je téma, o kterém budou hovořit odborníci na danou problematiku například z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody. Akce, kterou pořádá Spolek Aquarius-Vodnář, se koná 28. listopadu v budově magistrátu v ulici 28. října od 15 hodin.