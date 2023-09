/FOTO, VIDEO/ Dlouhé roky čekali v Krásné Lípě na rekonstrukci nádraží, její zahájení bylo několikrát odloženo. Nyní by se cestující měli dočkat opravených prostor během několika následujících měsíců.

Krásnolipské nádraží prochází kompletní rekonstrukcí. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Kromě místa pro odbavení cestujících bude v budově také prostor pro apartmány, bistro nebo expozici o Českém Švýcarsku. „Budova nádraží získá při rekonstrukci nové zateplení, střechu, fasádu, okna a dveře. Součástí prací bude vybudování bezbariérového přístupu a plochy pro parkování,“ vyjmenovává mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová ty nejzásadnější stavební zásahy. Na nástupišti vyroste přístřešek, jehož součástí bude úschovna kol pro ty cestující, kteří se rozhodnou pro cestu na vlak využít právě bicyklu. Podle Správy železnic vyjde oprava nádraží na necelých 45 milionů korun. Když se o rekonstrukci začalo před lety mluvit, počítaly odhady s náklady okolo 25 milionů korun. Od té doby ale výrazně zdražili stavební materiál i se částečně rozšířil projekt.

Do okolí nádraží investovala také přímo Krásná Lípa, která nechala postavit novou kanalizaci nebo chodníky od hlavní silnice. Zároveň by ráda, aby krásnolipská stanice nesla pojmenování nádraží národního parku, podobně jako je tomu v Bad Schandau. Zároveň by radnice chtěla, aby k nádraží zajížděly alespoň některé autobusové spoje mířící dál do národního parku a vznikl tak zde malý dopravní terminál.

Správa železnic v posledních letech opravila na Šluknovsku všechna velká nádraží, to v Krásné Lípě jako poslední čeká na rekonstrukci. Tou v minulosti již prošla nádraží v Mikulášovicích, Šluknově, Rumburku, Chřibské, Jedlové nebo Varnsdorfu, kde ale správce železniční infrastruktury dvě třetiny nádraží kvůli jeho naddimenzování uboural.