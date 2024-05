„Jsem moc rád, že se věž podařilo obnovit a že se to podařilo v termínu. Rozhledna je maják, který přitáhne. Když člověk někam přijede, podívá se po kopcích a vidí tam rozhlednu, musí tam jít. A když je zavřeno, je zklamaný. U nás už zklamaní nebudou,“ říká spokojeně u paty vlčíhorské rozhledny předseda Klubu českých turistů Krásná Lípa Václav Hieke.

Právě turisté totiž mají rozhlednu od její záchrany před přibližně 25 lety na základě domluvy s městem na starost a zajišťují její provoz. „Věž se narodila několikrát. Pokud pominu obnovu po požáru, tak někdy před 20 nebo 25 lety byla v majetku státu a chátrala. Byla to víceméně zřícenina, stát neměl sílu na to ji opravit. Tak jsme jednali o odkoupení, což se stalo a následně jsme ji opravili,“ přibližuje u vstupu do téměř dvacet metrů vysoké věže senátor, místostarosta Krásné Lípy a člen KČT Krásná Lípa Zbyněk Linhart.

S obnovou rozhledny pomáhaly desítky dobrovolníků, kteří odpracovali na vrcholku nedaleko Krásné Lípy pět brigád. Kromě jiného bylo nutné odnosit velké množství ohořelého materiálu. „Jen během jedné brigády takto odvezli 96 koleček odpadu. Další brigády se to už sváželo po cestě. Pokaždé dorazilo okolo patnácti lidí. Bylo pěkné, s jakým nadšením pracovali. I když třeba sprchlo, tak je to nezastavilo,“ děkuje Hieke dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné věž opravit. Pomohlo také město, které dodalo dobrovolníkům potřebné vybavení jako jsou kolečka nebo lopaty.

Hořet začalo loni na začátku dubna, hasičům od počátku práci komplikoval těžký a nepřístupný terén. Přímo k rozhledně totiž nevede žádná silnice a tak bylo nutné nezbytné vybavení částečně vézt na čtyřkolkách a částečně nosit v rukách. Soud se žhářem, který má podle policie a státního zástupce mít na svědomí také velké lesní požár z přelomu července a srpna 2022, začne ve čtvrtek 16. května.

Oheň během chvíle zcela zničil přilehlou chatu a rozhlednu výrazně poškodil. Ohořelo celé její dřevěné obložení, oheň se dostal i do jejích útrob, kde poničil část vstupu a schodů. „Nezbylo mi skoro vůbec nic. Jen rozbitý zvoneček a hrneček pro babičku. To byl takový žár, že se vypařil i trojdílný hliníkový žebřík, z krbových kamen zbyly jen hromádky železa,“ popisuje řádění ohně loni v dubnu majitel shořelé chaty Miloš Janda.

Ten se následně dohodl s krásnolipskými turisty, jejichž členem sám je, na prodeji pozemku po chatě, aby zde mohlo vzniknout zázemí pro turisty. „Bylo mi strašně líto, že odešla historie. Nějakou repliku chaty zde asi kvůli nejrůznějším předpisům jen tak nepostavíme, navíc by to stálo neskutečné prostředky, které nemáme,“ říká Václav Hieke.

Jen na rozhledně se škoda vyšplhala ke dvěma milionům korun. Její opravu pokryla pojistka, město od pojišťovny získalo 1,7 milionu korun. Přesto peníze vybrané ve sbírce, kterou město vyhlásilo krátce po požáru, nepřijdou na zmar a budou použité na areál na Vlčí hoře.

„Sbírka bude použita na zarovnání prostranství po chatě a připravení prostoru pro vybudování přístřešku pro turisty nebo dalšího zázemí,“ uvedla krásnolipská místostarostka Jana Drobečková. Na rozhledně by pak měly být fotovoltaické panely, které se budou starat o zásobování elektřinou nejen pro osvětlení, ale i pro turnikety, se kterými radnice v budoucnu počítá.