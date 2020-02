V Krásné Lípě stojí u silnice na Kyjov jednopatrový domek. Dobře jej znají třeba hasiči, kteří v něm v minulosti už zasahovali. Jen letos to bylo dvakrát. V lednu zde hořelo, o několik týdnů později se zřítila část štítu. Přesto se do domu, který je z velké části neobyvatelný, hlásí k trvalému pobytu stále noví obyvatelé.

„Jen letos se do tohoto domu nově nastěhovalo osm lidí,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Noví „papíroví“ Krásnolipáci se měli přestěhovat z Děčína, Prahy nebo Liberce. Ve skutečnosti v domě nikdo podle starosty nebydlí.

Získat trvalý pobyt v tomto době přitom není nic složitého. Stačí zaplatit necelých sto korun měsíčně, předplatit si ho je možné dokonce až na pět let. Trvalý pobyt na tak dlouhou dobu firma Yanka Studio nabízí za 5 940 korun a zdůrazňuje, že při využití nejdelšího předplatného lidé ušetří poplatky za půl roku.

„Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na sídlo Městského úřadu a působit tak nedůvěryhodně, pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora,“ netají se hlavním důvodem pro koupi trvalého pobytu na svých stránkách firma.

Kvůli špatnému technickému stavu domu se Krásná Lípa obrátila na rumburský stavební úřad. Ten by podle návrhu radnice měl zrušit statut domu k trvalému bydlení, případně vydat demoliční výměr. Pokud by to udělal, nebylo by možné do něj už nikoho přihlásit k trvalému pobytu.

Kromě domu u silnice na Kyjov si mohou lidé koupit trvalý pobyt také v jednom z domů v Jiříkově a v Království u Šluknova. V něm oproti dvěma předchozím adresám nemůže bydlet vůbec nikdo.

Podle údajů mapových serverů je to totiž pouhá ruina, která nemá střechu a chybí jí i některé zdi. „Z toho domu opravdu mnoho nezbylo. Postupně jej někdo odbourává,“ potvrdil vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí šluknovského městského úřadu Martin Chroust.

Podle údajů krásnolipského městského úřadu na adrese, kde Yanka Studio nabízí ke koupi trvalé pobyty, nikdo nedluží za svoz odpadů. Uhrazení poplatku je totiž jednou ze smluvních podmínek. Problém ale může nastat tehdy, kdy skončí smlouva na pronájem trvalého pobytu. V tu chvíli totiž může firma požádat o jeho zrušení a tito lidé by se papírově přestěhovali na ohlašovnu. Což by úřadu mohlo přinést zvýšené náklady například v podobě zpracovávání příchozí pošty pro takové lidi.

Redakce se snažila oslovit společnost Yanka Studio. Kontaktní telefon ale nikdo nezvedal. Podle právníků, které Deník oslovil, je pronajímání adresy pro trvalý pobyt zcela legální.

Podle Martina Šimáčka z Institutu pro sociální inkluzi je prodej trvalých pobytů součástí byznysu s chudobou. „Má to například vztah k místu vyplácení dávky. Pro ty lidi je to často jediná možnost, jak získat trvalé bydliště jinde než na ohlašovně, protože jsou ve stálé migraci mezi ubytovnami nebo jim majitelé nedovolí se v jejich nemovitosti přihlásit k trvalému pobytu,“ řekl Šimáček, který v minulosti vedl například vládní Agenturu pro sociální začleňování.