Budovu školy by po téměř roce měli opustit dělníci do konce dubna. Práce na dostavbě tím ale neskončí. „Součástí projektu je i vybavení nové učebny. A nakonec, pokud vše dobře dopadne, měla by v průběhu prázdnin být v nové přístavbě školy instalována unikátní věc – Věda na kouli,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář s tím, že celá dostavba včetně vybavení město vyjde na přibližně 40 milionů korun. Z toho by měla zaplatit 27 milionů evropská dotace.