V několika ulicích Krásné Lípy začala v pondělí 4. října pokládka nových asfaltových povrchů, hotová by měla být do pátku 8. října.

Pokládka asfaltu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Andrea Martínková

Válec vjede do horní části Polní ulice, do Jugoslávské od křižovatky s Polní směrem k Varnsdorfské ulici a do části ulice Pod Lipou. Pokládka afaltu si vyžádá krátkodobé omezení pohybu a průjezdu na dotčených komunikacích. Stavební firma, která má rekonstrukci silnic na starosti, by měla zde bydlící lidi včas informovat o časovém harmonogramu postupu stavebních prací v jejich ulicích.