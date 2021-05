Krásná Lípa již podruhé zajistila pro své obyvatele možnost nechat se očkovat proti covidu přímo ve městě, mobilní očkovací tým přijede do kulturního domu 11. května.

Očkování v Krásné Lípě. | Foto: Deník/Karel Pech

Zájemci se mohou hlásit každý pracovní den v čase od 8 do 11.30 hodin v obřadní síni městského úřadu, případně zavolat na telefonní číslo 721 828 939. Očkovat se mohou nechat lidé starší 55 let. Tento týden se pak možnost využít očkování proti covidu má podle víkendového vyjádření premiéra Andreje Babiše rozšířit i na další věkovou kategorii, nově by tak mohli být očkováni i lidé starší 50 let.