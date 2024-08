Úspěšného sportovce do volebního boje vysílá také STAN, na jehož kandidátce je bývalý český basketbalový reprezentant Jakub Houška. Ten má ale oproti Růžičkovi výrazně více politických zkušeností. Druhým volebním obdobím je v Děčíně zastupitelem, opakovaně je také městským radním.

Bývalý špičkový sportovec s politickými zkušenostmi je také na kandidátce Lepšího severu, který do volebního klání vysílá z nevolitelného místa bývalého profesionálního boxera a mistra světa Lukáše Konečného. Toho by do krajského zastupitelstva mohlo vynést jen velké množství preferenčních hlasů, politické zkušenosti sbírá již mnoho let na komunální úrovni, kde zastupuje Ústecké fórum občanů. Za Lepší sever kandiduje také člen výkonného výboru hokejového svazu, manažer děčínského hokejového klubu a bývalý hráč Jan Havlíček, který krátce působil v městském zastupitelstvu v Děčíně.

Na kandidátkách najdeme také zkušené politické matadory, kteří mají své dosavadní největší politické úspěchy již za sebou. Hnutí ANO muselo kvůli údajné korupční kauze chomutovského primátora Marka Hrabáče narychlo vybírat nového lídra. V čele kandidátky měl stát právě Hrabáč, nově nejsilnější politické uskupení povede do voleb bývalý ministr životního prostředí a současný poslanec za Jihočeský kraj Richard Brabec, který v minulosti vedl také lovosickou chemičku Lovochemie. Další bývalý ministr, tentokrát dopravy, kandiduje za nový politický subjekt Hlas regionu, za který se bude o přízeň voličů ucházet Zdeněk Žák. Ten se uchází o hlasy voličů také v senátních volbách na Teplicku, které se uskuteční ve stejném termínu jako ty krajské a ve kterých jej podporuje PRO Jindřicha Rajchla.

Některé strany svými názvy pak mohou tradiční voliče poněkud zmást. Do voleb vyráží ČSSD, jak se od loňského léta jmenuje strana Suverenita pod tehdejším vedením Jany Volfové, která byla sama členkou původní ČSSD, tedy sociální demokracie. Stejně jako současný předseda a bývalý premiér Jiří Paroubek. Pod touto zkratkou jde i na severu Čech do voleb řada bývalých členů nejstarší politické strany v Česku. Například bývalý krajský předseda sociální demokracie Petr Benda, bývalý krajský radní za sociální demokraty Jan Szánto nebo Petr Jakubec, který ještě v barvách původní sociální demokracie zastával v krajské radě post radního pro školství.

Naopak tu původní sociální demokracii, která nyní vystupuje pod názvem SOCDEM, by v názvech kandidujících subjektů voliči hledali marně. Pro letošní volby se totiž spojila s komunisty a společně využili název Stačilo!, který se již osvědčil v červnových evropských volbách. Proti tomuto spojení byla především část komunistů, kteří přišli o polovinu míst na kandidátce. Na té se totiž poctivě střídají komunisté a sociální demokraté.