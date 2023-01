Na 7,5 milionu korun vyjde oprava silnic v okolí Hřenska, které byly poničené při letním požáru v národním parku.

Mezná po požáru. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Rekonstrukci zcela zaplatí ministerstvo životního prostředí ze 100 milionů určených na likvidaci požárových škod. Konkrétně kraj opraví silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou, mezi Mezní Loukou a Meznou a část silnice do Janova. Dohromady by mělo být opraveno 1300 metrů komunikací rozježděných těžkou hasičskou technikou. Podle předpokladů by mělo být hotovo a vyúčtováno Státnímu fondu životného prostředí nejpozději do konce října letošního roku.