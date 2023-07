Stará malířská cesta Malerweg/Fremdenweg vede mezi Pravčickou bránou, Winterbergem a skalní bránou Kuhstall až ke konečné tramvaje Kirnitzschtalbahn do Bad Schandau. Jako jeden z prvních turistů tudy procházel i světově proslulý autor pohádek Hans Christian Andersen. Signatáři žádají také o znovupropojení Doubice a Kyjova přes Krásnolipský most k soutěsce Obere Schleuse s lodičkami. Tyto stezky vznikaly již v 19. století, po druhé světové válce je uzavřela železná opona.

Vrtulník, koně a dron. Policie se strážci parku hledala kuřáky a hořící ohniště

Rozšíření stezek nemá ale sloužit jen turistům, u dvou z nich se počítá také s tím, že by po nich mohli v případě požárů jezdit hasiči. První by vytvořila spojku mezi Mezní Loukou a Zeughausem. Druhá by díky dvěma novým mostům lépe zpřístupnila oblast údolí Křinice. „Jejich obnova by znamenala výrazně lepší a rychlejší přeshraniční přístup k ohniskům požáru. To by umožnilo efektivnější zásah hasičů a minimalizaci případných škod,“ je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

O obnovu stezek se snaží také ministerstvo životního prostředí, které se o této možnosti letos na jaře bavilo na pracovním jednání se svými saskými kolegy. „Díky tomu, že máme jak na úrovni obou správ národních parků, tak úrovni ministerstev dlouhodobě skvělou spolupráci, budeme v této debatě s našimi sousedy pokračovat a poté komunikovat se signatáři výzvy. Bylo by ale nefér, kdybych tvrdil, že otevření ryze přírodních území turistice je věcí politickou, tak to není,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Zároveň také upozornil, že ani případné projednání otevření nových stezek nebude nikterak jednoduché. Neobejde se totiž bez přeshraničního posouzení vlivu na životní prostředí, které je známé pod zkratkou EIA.