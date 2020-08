Hejtmanství už objekty Lužické nemocnice, které koupilo v dražbě od insolvenční správkyně, převzalo. Nyní chce sehnat peníze na jejich zvelebení. Podle studie, kterou si kraj nechal zpracovat, se odhaduje, že rumburská nemocnice spolyká do pěti let 600 – 700 milionů korun. „Jednáme s bankami ohledně investičních úvěrů. Představa je asi pět set milionů korun, které bychom v následujících třech, čtyřech letech chtěli do Rumburku investovat,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Ten spolu se svými kolegy z vedení kraje v úterý vyrazí na inspekční cestu přímo do nemocnice, která je největším poskytovatelem zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Setkat se chce také se zaměstnanci nemocnice. „V rámci besedy bude vedení Ústeckého kraje prezentovat zaměstnancům své záměry a plány do budoucna a bude zodpovídat dotazy zaměstnanců,“ uvedl mluvčí hejtmanství Martin Volf.

Krajští představitelé chtějí především uklidnit zaměstnance a přesvědčit je, aby z nemocnice neodcházeli za prací jinam. S odchody zaměstnanců má nemocnice problémy dlouhodobě, kvůli nedostatku personálu pravidelně každý rok v létě na dva týdny kvůli čerpání dovolených zcela přerušuje příjem akutních případů. Řadu měsíců pak nejsou v provozu akutní lůžka na chirurgii, s vážnějšími úrazy nebo s problémy se slepým střevem či žlučníkem tak musí pacienty vozit sanitky do Děčína.

Podle insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové se situace v personální oblasti už uklidnila. Pokud by se jednalo o běžnou firmu, po prodeji by ji předala novému majiteli a dále by se o ni nemusela starat. V případě nemocnice zajišťující péči pro 55 tisíc lidí je ale situace jiná. „Nemocnici stále provozujeme my, protože Krajská majetková prozatím nemá všechny licence potřebné k provozování zdravotnického zařízení,“ vysvětlila. Nový majitel doposud nemá ani smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které si teprve musí vyjednat. Těch je v České republice dohromady sedm.

Krajský úřad nového provozního ředitele Lužické nemocnice s poliklinikou hledá. Zájemci se do výběrového řízení mohli hlásit do minulého pátku. Podmínky byly poměrně přísné. Kromě vysokoškolského vzdělání hejtmanství požadovalo nejméně pět let praxe na vedoucí pozici nebo alespoň tři roky práce ve vedení zdravotnického zařízení.

Špitál v Rumburku se dostal do velkých finančních problémů před několika lety, jeho každoroční ztráta postupně rostla až k více než padesáti milionům korun za rok 2018. Tuto částku ale loni městští zastupitelé odmítli zaplatit a Lužická nemocnice v létě zamířila do insolvence. Z té ji letos vykoupil kraj, který za tři budovy zaplatil 63 milionů korun. K překvapení mnohých ale nemocnici nesvěřil Krajské zdravotní, do které zamíří další akvizice hejtmanství, nemocnice v Litoměřicích, ale pod svou příspěvkovou organizaci Krajská majetková.