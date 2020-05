Ústecký kraj podal přihlášku do výběrového řízení minulý týden, kdy složil také kauci. Na základě usnesení krajského zastupitelstva nabídl 63 miliony korun, tedy odhadní cenu nemocnice. „Následující kroky budou směřovat k dokončení prodeje. Očekávám, že mi Ústecký kraj označí právní subjekt, který bude schopen ode mne nemocnici převzít," uvedla Jinochová s tím, že nabídek bylo více, ale jejich počet ani hodnoty nyní nemůže specifikovat.

Náměstek hejtmana Martin Klika zatím oficiálně o úspěchu kraje v tendru neví, dozvěděl se o něm od novinářů. „Jsem rád, protože to bylo hodně práce vše zařídit a připravit se na výběrové řízení. Doufám, že se nám to podaří nastartovat tak, aby to byla nemocnice ku prospěchu všech 55 tisíc obyvatel výběžku,“ řekl ve čtvrtek 7. května Klika.

Podle dřívějších informací by se novým majitel měla stát příspěvkovka hejtmanství Krajská majetková. Ta ale prozatím nemá oprávnění pro poskytování zdravotnických služeb. Jejich získání tak bude nyní jedním z největších úkolů pro kraj. „Vypsali jsme výběrové řízení na manažera, který to bude v Krajské majetkové na starosti,“ vysvětlil náměstek hejtmana. Podle jeho názoru je snadnější poslat peníze na provoz do příspěvkové organizace než do akciové společnosti Krajská zdravotní.

Čtvrteční oznámení insolvenční správkyně znamená úlevu pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku, kterým Lužická nemocnice zajišťuje zdravotní péči. A to nejen lůžkovou, ale také v řadě ambulancí. „Jsme rádi, že se to konečně povedlo. Je otázka, jak to bude dál. Ale pokud je někdo ochoten dát 63 miliony korun, tak věřím, že má jasnou představu o provozování nemocnice. Po letech nejistoty je to konečně dobrá zpráva pro občany Šluknovského výběžku,“ je spokojený starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.

Právě starostové z výběžku se snažili dlouhodobě o zachování péče v nemocnici, v ideálním případě pod křídly kraje, který provozuje již pět nemocnic. Nově by mu měly přibýt další dvě, kromě té rumburské kupuje také nemocnici v Litoměřicích.

Vyhlášením vítěze výběrového ale převod na kraj nekončí. „Nyní je 40 dní na to, aby kraj podepsal kupní smlouvy a doplatil zbytek ceny. Doufám, že se to podaří dříve. Na to naváže předávací řízení, abychom zajistili kontinuální provoz,“ doplnila Jinochová.

Lužická nemocnice se dlouhé roky topila ve finančních problémech. Její majitel, město Rumburk, do ní musel každoročně posílat desítky milionů korun, aby pokryl ztrátu zdravotnického zařízení. Když loni vystoupala na více než padesát milionů, zastupitelé ji odmítli uhradit a nemocnice skončila v insolvenci. Tomu předcházelo i několik kol jednání o vstupu strategického partnera. Rumburk jednal s krajem, když tato jednání nevedla k pro město uspokojivému závěru, rozhodl se vlastník vyhlásit otevřený tendr na prodej nemocnice. Ten ale skončil úplným krachem, nabídku nepodal ani jeden zájemce.