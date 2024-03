Ani v letošním roce nebude chybět na kolejích regionální vlak Podkrušnohorský motoráček, jinak také zvaný Kozí dráha. Na svou obvyklou trasu Děčín - Telnice vyjel poprvé z první jmenované stanice v pátek 29. března v 7.36 a následně v dalších časech dle jízdního řádu.

Kozí dráha | Foto: Vilém Maruš

Podkrušnohorský motoráček jezdí o víkendech a svátcích od konce března do začátku listopadu a představuje obnovení provozu na části železniční trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova, aktuálně končící právě na Telnici.

Na vlaky Podkrušnohorského motoráčku bude nasazován retro motorový vůz řady M 152.0 s kapacitou 55 míst k sezení a tří míst na jízdní kola. Plné jízdné za celou trasu činí 57 korun a zlevněné 28 korun.

Zdroj: Vilém Maruš

Vlaky začínají ve stanici Děčín hlavní nádraží, kde jsou zajištěny návaznosti zejména na ostatní regionální vlaky. Kozí dráha je zapojena do děčínského hlavního nádraží úvraťově, proto vlaky bezprostředně po vyjetí od nástupiště musejí změnit směr, aby mohly pokračovat dále na Jílové. Trasa vlaku následně pokračuje přes městskou část Podmokly a začíná stoupat z údolí Labe podél Jílovského potoka přes Jílové u Děčína, Libouchec do Malého Chvojna, kde se v nadmořské výšce kolem 400 m n.m. nachází vrcholové místo trati. Následně vlak klesá do obce Telnice na úpatí Krušných hor. Z vlaku je možné podnikat pěší i cyklistické výlety do krajiny Českého Středohoří a Labských pískovců.

