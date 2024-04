Na jeden spoj tak připadá v průměru více než 17 cestujících, po Kozí dráze jezdí motorové vozy z 80. let, které mají 55 míst pro sedění. „Celkové náklady spojené se zajištěním dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou vynaložené Ústeckým krajem na linku T11 v kalendářním roce 2023 činí 3 132 921,65,“ doplnila Fraňková. Před obnovením provozu alespoň mezi Děčínem a Telnicí investovala Správa železnic do údržby trati 37 milionů korun.

Kraj se dlouhodobě snaží donutit Správu železnic, aby opravila i zbývající část trati z Telnice do Jeníkova, dříve Oldřichova u Duchcova. Mezi těmito dvěma stanicemi je v současné době trať zarostlá, místy jsou zcela rozpadlé dřevěné pražce a vlak sem nesmí vjet. „Celkové náklady na obnovu trati v úseku Telnice – Oldřichov u Duchcova se předpokládají ve stamilionech korun. Půjde o náklady na obnovu železničního svršku, zabezpečovacího zařízení i sanaci mostních objektů,“ řekl Deníku mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že nyní není možné přesně určit, kdy by se mohlo s rekonstrukcí začít, záleží na domluvě s ministerstvem dopravy.

Hmotnostní omezení jsou pak i mezi Děčínem a Telnicí, což limituje především nákladní dopravu, po které byla také poptávka. „Pokud jde o úsek mezi Děčínem a Telnicí, i zde ve střednědobém horizontu předpokládáme nutnost investic, a to do sanace železničního spodku, skal a mostních objektů. Potřebné náklady teprve vzejdou z následných průzkumů a projektových dokumentací,“ doplnil Gavenda.

Hejtmanství, které každoročně objednává kapacitu až do Jeníkova, se snaží dotlačit SŽ ke kompletní opravě Kozí dráhy proto, že by následně umožnilo turistům projíždět okruhem od Děčína až po Moldavu, v případě propojení trati na Moldavě až do saského Holzhau by bylo možné cestovat i severním okruhem. Zároveň by se veřejnou dopravou otevřela i další horská střediska na obou stranách hranice. „Správa železnic mi ústy svého ředitele přislíbila, že opravu pošle do centrální komise. Na začátku ledna jsem o to požádal písemně, zároveň jsme to vyargumentovali z pohledu cestovního ruchu, protože dopravně to nevychází, čemuž rozumím,“ popisuje peripetie se SŽ náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák. Do začátku dubna ale na svůj dopis neobdržel žádnou reakci. „Ten koncept má smysl i s nádražím Louka u Litvínova, kde se kříží Kozí a Moldavská dráha. Mohlo by tam tak vzniknout kulturní a turistické centrum. S využitím lanovky na Komáří vížku by se pak bylo možné udržitelně dostat na hřebeny Krušných hor,“ vysvětluje Řehák s tím, že více aut tento region již nepojme a veřejná doprava je tak jediným způsobem, jak do Krušných hor dostat více turistů. Zároveň je to podle jeho názoru způsob, jak pomoci transformujícímu se kraji.

Cestovní ruch používají jako argument i odpůrci rekonstrukce Kozí dráhy, které vyčítají vysoké náklady a malou efektivnost. Místo toho navrhují v jejím tělese postavit cyklostezku.

Pro Správu železnic není Kozí dráha jediným velkým restem, který při provozování dráhy v Ústeckém kraji má. Již jedenáct let totiž nemohou jezdit vlaky mezi Radejčínem a Lovosicemi, protože trať v roce 2013 strhl velký sesuv, který zavalil i dokončovanou dálnici D8. Po té ale auta již dávno jezdí. SŽ neustále posouvá termín zprovoznění trati, například v roce 2019 slibovala, že po trati budou jezdit vlaky v roce 2023. Nyní slibuje, že se tak stane v roce 2026, tedy třináct let po sesuvu.

Správa železnic přitom již v minulosti dostala od dnes už neexistujícího Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož pravomoci převzal antimonopolní úřad, pokutu 50 tisíc korun. Úřad ji potrestal za to, že se řádně nestarala o trať mezi Děčínem a Jeníkovem. Na Správu železnic se před několika lety obrátila společnost KPT rail, která měla zájem provozovat na Kozí dráze nákladní vlaky. SŽ ji ale na trať nepustila, důvodem byl špatný stav kolejí mezi Děčínem a Jeníkovem. Ten přetrvává dodnes, od Telnice dál na západ vlaky stále jezdit nesmí. Obnova této trati by si vyžádala stovky milionů korun. A právě za neumožnění provozu ze strany SŽ udělil Úřad pro přístup k železniční infrastruktuře precedentní pokutu.