/FOTO/ Třicetistupňová vedra lákají vyrazit na koupaliště. Oproti loňsku se na většině míst zvedly ceny, což platí i pro občerstvení. To navíc zdražuje i v průběhu sezony, kdy provozovatelé musí reagovat na rostoucí ceny od dodavatelů.

Venkovní areál Aquaparku Děčín. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Největším plaveckým areálem na Děčínsku je ten v Děčíně, kromě kryté haly nabízí rozlehlou venkovní část s několika bazény napájenými z termálního vrtu. Vstupné do venkovní části stojí mimo sezonu 120 korun, o patnáct korun více než před rokem. Další změna v Děčíně přišla na začátku června, kdy začal platit sezonní ceník vstupného. Ten zvedl celodenní vstupné do venkovní části až do konce srpna na 150 korun, tedy o dvacet korun více než před rokem. Výrazně mohou ušetřit abonenti, v případě celodenní návštěvy během letní sezony až 40 korun v případě dospělého návštěvníka. Toto koupaliště má jako jediné venkovní na Děčínsku celoroční provoz. Kromě venkovního občerstvení nabízí také bufet v hale. Za párek v rohlíku návštěvníci zaplatí na 35 korun, o pětikorunu více než loni. Teplý párek nebo zapečený toast se šunkou a sýrem vyjdou na 50 korun. Uspokojí i ty s větším hladem, burger stojí 120 korun, pizza 149.

Rovněž v Benešově nad Ploučnicí mají termální koupaliště, stejně jako v Děčíně. Na rozdíl od děčínského aquaparku je ale otevřené pouze přes sezonu. Oproti Děčínu je zde ale výrazně levnější vstupné, dospělí zaplatí za celodenní návštěvu 80 korun, děti 40. I zde oproti loňsku zvýšili vstupné, u dospělých o deset a u dětí o pět korun. Samozřejmostí je i na tomto koupališti občerstvení, jedenáctka Budvar vyjde na 35 korun, limonáda na 30. Za párek v rohlíku nebo hranolky zaplatí hladoví koupající se 40 a 45 korun, za klobásu 80 korun.

V těch největších vedrech patří mezi oblíbená i ta koupaliště, která nemají termální vrt. Jedno z nich je v Malšovicích, které je oblíbené především mezi děčínskými. Dospělí zde zaplatí za vstupné 100 korun, o třicet více než loni, děti do 100 centimetrů výšky nově 40 a ty vyšší 60 korun. Na malšovickém koupališti sice není občerstvení, o napojení a nakrmení koupajících se stará hospoda, která je přes cestu. V té si je možné dát párek v rohlíku za 35 korun nebo klobásu za 55.

Na vodu z chladného zdroje se spoléhají také v České Kamenici, i tam je proto provoz závislý především na počasí. V teplých dnech ale bývá areál značně plný. Letos přišlo kamenické koupaliště s řadou novinek. Vzniká zde nový kemp, zbrusu nový je také stánek s občerstvením. Návštěvníkům do karet hraje i poměrně nízké vstupné, jednorázové vyjde dospělého na 50 korun, děti na polovic. Ani v Kamenici nezapomínají na nezbytné občerstvení u vody. Párek v rohlíku stojí 35 korun, pizza 139 – 159 korun a ciabatta rovnou stovku.

Alternativou ke klasickým koupalištím s uměle upravovanou vodou je na Děčínsku například biotop Nový Svět v Růžové. Ten nabízí bezplatné koupání uprostřed lesů a luk v nádrži, ve které se o čištění vody stará sama příroda. Na tu se proměnil místní areál teprve před několika lety, kdy staré betonové koupaliště nahradil právě biotop. Ale ani u něj nebudou lidé toužící po ochlazení ve vodě o hladu nebo žízni. Párek v rohlíku zde stojí 40 korun, hranolky 60, za klobásu strávníci zaplatí 110 korun.