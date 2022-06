Největším plaveckým areálem na Děčínsku je ten v Děčíně, kromě kryté haly nabízí také rozlehlou venkovní část s několika bazény napájenými z termálního vrtu. Vstupné do venkovní části stojí mimo sezónu 105 korun, o desetikorunu více než před zdražením. Další změna v Děčíně přichází od začátku června, kdy začíná platit sezónní ceník vstupného. Ten zvedl celodenní vstupné do venkovní části až do konce srpna na 130 korun. Výrazně mohou ušetřit abonenti, v případě celodenní návštěvy během letní sezóny až 35 korun za dospělého návštěvníka. Toto koupaliště má jako jediné venkovní na Děčínsku celoroční provoz. Kromě venkovního občerstvení nabízí také bufík v hale. Za pivo nebo kofolu zde návštěvníci zaplatí shodně 35 korun, párek v rohlíku vyjde na 30 korun.