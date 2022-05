Stejný obnos jako loni si mohou při cestě na koupaliště připravit také v Benešově nad Ploučnicí, kde je stejně jako v Děčíně koupaliště s termální vodou. Za celodenní pobyt na koupališti zaplatí dospělý člověk 70 korun. O dvacetikorunu méně, také stejně jako v roce 2021, zaplatí lidé mířící za osvěžením v Jílovém.

Se změnou ceníku pro letošní rok nepočítají ani na koupališti v České Kamenici. Také toto koupaliště je stejně jako v Jílovém napájené z nedalekých pramenů. Voda je v něm tak výrazně studenější a musí ji ohřát venkovní teplota.

Oproti tomu už od února upravovali ceník v děčínském plaveckém areálu. Ten je kvůli své rozloze a vybavení energeticky výrazně náročnější. Vstupné do venkovní části stojí 105 korun, o desetikorunu více než před zdražením. Další změna v Děčíně přijde od začátku června, kdy začíná platit sezónní ceník vstupného. Ten zvedne celodenní vstupné do venkovní části až do konce srpna na 130 korun.

Výrazně mohou ušetřit abonenti, v případě celodenní návštěvy během letní sezóny až 35 korun v případě dospělého návštěvníka. Toto koupaliště má jako jediné celoroční provoz, ostatní zařízení jsou ještě uzavřená a jejich provozovatelé čekají na vyšší teploty. Zpravidla otvírají v červnu.

Návštěvníci plováren musí počítat s tím, že si v mnoha případech připlatí za občerstvení. „Nechceme zvedat ceny za každou cenu. Pokud nám ale zdraží dodavatelé, nezbývá nám nic jiného než toto zdražení promítnout do konečné ceny. Nemůžeme si dovolit být v minusu,“ zdůvodnil možné změny ceníku limonád, piva nebo párků ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer.