Od středy 16. června je otevřené venkovní koupaliště v České Kamenici. Koupat se je zde možné denně od 10 do 19 hodin, dospělí zaplatí za vstup 50 korun, děti 25 korun. Tedy stejně jako loni.

Otevřená jsou již také obě venkovní termální koupaliště na Děčínsku. To benešovské má otevřeno denně od 13 do 18.30 hodin, v případě příznivé předpovědi počasí otevře již ve 12 hodin. Od 9 do 21 hodin je pak otevřena venkovní část děčínského plaveckého areálu, kde je možné využít i krytou plaveckou halu. Na všech koupalištích je potřeba dodržovat aktuální protiepidemická opatření, včetně dokládání negativních testů nebo potvrzení o očkování či prodělaném covidu.