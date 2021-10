Venkovní areál se měl podle původních plánů uzavřít s posledním zářijovým dnem. Když aquapark tuto informaci zveřejnil, způsobilo to velkou nevoli. Podle městských statistik si chodí denně do venkovní části v průměru zaplavat čtyřicet lidí. Během zimy jej tak navštíví tisíce lidí. Zimní provoz venkovní části stojí měsíčně bez započítání tržeb ze vstupného více než 200 tisíc korun.

„Každý ví, že zaplavat si ve vnitřním areálu je pro jeho vytíženost nemožné a venkovní bazén byl hojně po celý rok využíván. Je smutné, že heslo města 'Děčín je boží' nějak poslední dobou přestává platit,“ napsala na sociálních sítích uživatelka Monika Horáková. Její příspěvek v největší děčínské facebookové skupině nezůstal bez odezvy, reagovaly na něj desítky lidí.

„V době covidu by celoročně otevřený venkovní bazén měl být povinností. Zvlášť když je vnitřní bazén extrémně přeplněný trénujícími dětmi,“ přidal se Otakar Kverka. Děčínský aquapark je jediným ze všech koupališť na Děčínsku, kde tuto možnost nabízejí. Na podporu zimního venkovního plavání v Děčíně vznikla také petice.

Hrozící uzavření venkovního koupaliště se projednávalo dokonce i na posledním zasedání zastupitelstva. Poslední slovo ale bude mít rada města. Ta by měla v úterý 5. října poslat Děčínské sportovní, která koupaliště provozuje, peníze potřebné pro zimní provoz.

Zajistí peníze na další provoz

„Nechali jsme ředitele Děčínské příspěvkové Igora Bayera vyčíslit, kolik by potřeboval na zajištění zimního provozu do konce tohoto roku. On to vyčíslil na 360 tisíc korun. Tento návrh půjde do rady. Ta by jej měla schválit, panuje na něm jednomyslná shoda,“ uvedl náměstek primátora Martin Pošta, který má na starosti také sport. Příspěvek na provoz Děčínské sportovní z městského rozpočtu v příštím roce by už neměl být tak výrazně krácen jako ten letošní a městská příspěvková organizace by z něj měla zvládnout provozovat venkovní bazén až do jara.

K zimnímu uzavření venkovní části chtělo přistoupit vedení plaveckého areálu kvůli úspoře peněz. Kromě úsporného městském rozpočtu, ze kterého plynou na provoz koupaliště peníze, se musel potýkat také s nízkou letní návštěvností, které nepřálo počasí. Aquapark se tak ocitl v přibližně milionové ztrátě a na provoz venkovní části do jara neměl peníze. V průběhu září se i díky dobré návštěvnosti podařilo ztrátu snížit na 260 tisíc korun.