Pokud by se nová auta nepodařilo pořídit, mohlo by to znamenat omezení této služby. Již nyní musí kvůli kapacitním důvodům Kostka některé klienty odmítat.

„Paní asistentky jsou velmi zkušené a velmi obětavé. Já jsem spokojený po všech stránkách,“ říká ve videu Kostky jeden z klientů domácí péče. Většina z nich jsou senioři, kterým pečovatelky zajišťují pomoc s nákupy, s domácností nebo osobní hygienou, případně s nimi chodí na procházky. „Některým klientům zajišťujeme péči až třikrát denně, některým stačí jednou za dva nebo tři dny. Záleží vždy na míře soběstačnosti každého klienta,“ přibližuje ředitelka Kostky Hana Volfová náročnost této terénní práce.

Zdroj: Youtube

Do nejvzdálenějšího místa to přitom pečovatelky mají okolo 25 kilometrů. Využívat veřejnou dopravu není možné, velmi by to limitovalo jejich práci. Pokud mají více klientů v jednom městě, využívají například elektrokolo nebo koloběžky. Na delší vzdálenosti se ale bez auta neobejdou.

Letos se tým asistentů rozrostl, nyní jich v Kostce pracuje více než deset. Spolu s rostoucím počtem kilometrů se tak zvyšuje i potřeba aut. Ta má v současné době Kostka čtyři, pokud příští rok uspěje se žádostí o dotaci, měl by se její vozový park rozšířit o další dvě auta.

Komunitní centrum se proto rozhodlo zapojit do projektu ČSOB pomáhá regionům. „Vybrali nás mezi projekty z Ústeckého kraje. Pokud bychom vyhráli, dají nám 50 tisíc korun, které budeme moci použít na úhradu leasingů,“ říká Hana Volfová. Kromě toho na stejném webu běží další sbírka, jejíž výtěžek by měl umožnit provoz aut v dalším roce. Právě nejúspěšnějšímu sbírkovému projektu banka přidá k vybrané částce 50 tisíc korun, druhý v pořadí dostane o deset tisíc korun méně, třetí 35 a čtvrtý 25 tisíc korun.

Kostka také podala žádost do programu React EU, kde je možné získat peníze na nízkoemisní a bezemisní vozidla. Dohromady žádá krásnolipské komunitní centrum o podporu na tři auta, dvě z nich by měla sloužit v terénní asistenční službě. „Pokud bychom auta nezískali, velmi výrazně se to dotkne rozsahu poskytovaných služeb. Určitě bychom nebyli schopni uspokojit poptávku, která navíc neustále roste,“ říká vedoucí terénních programů Kostky Romana Cupalová s tím, že by pravděpodobně bylo nutné službu i zredukovat. Nyní šest lidí čeká na to, až Kostka bude mít kapacitu na to, aby mohla asistovat i u nich.

Poskytování podobných služeb je náročné nejen personálně, ale i finančně. Každoročně vyjde na miliony korun. Jen Ústecký kraj Kostku podpořil v asistenční službě pěti miliony korun, dalších 800 tisíc korun platí sami klienti. Osm procent rozpočtu musí přidat Kostka ze svého.

Podpořit Kostku v Krásné Lípě můžete ZDE.