Přestože řada firem kvůli koronavirové pandemii utlumila nebo zcela zastavila svůj provoz, velké stavby na Děčínsku zatím běží bez problémů. Týká se to jak rekonstrukcí na železnici, tak i na silnicích. Stavební firmy totiž prozatím mají dostatek pracovníků, kteří na nich mohou dělat.

Jednou z největších staveb v regionu je oprava Vilémovského viaduktu přes Anenské údolí na železniční trati mezi Rumburkem a Dolní Poustevnou. Správa železnic (SŽ), která je investorem rekonstrukce za přibližně 217 milionů korun, pravidelně kontroluje postup prací i nasazení zaměstnanců dodavatelské firmy. „Na této stavbě zatím žádné omezení neevidujeme a vše probíhá podle schváleného harmonogramu. Od zhotovitele jsme obdrželi zatím pouze upozornění, že pandemie může negativně ovlivnit práce na stavbách všeobecně,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Frýbová.

Pokud by došlo k zastavení oprav ve chvíli, kdy by už běžela výluka, bylo by to pro celý Šluknovský výběžek nepříjemné. Trať z Rumburka do Dolní Poustevny a dále do Sebnitz je totiž jednou z nejdůležitějších součástí veřejné dopravy v regionu. Za běžné situace, kdy mohou vlaky jezdit přes Německo, totiž zkracuje cestu z velké části Šluknovska do Děčína až o polovinu. Hlavní část výluky naplánovala SŽ od 1. září do konce listopadu, víkendové výluky pak chystá v květnu a červnu. Pokud by se nepodařilo vše stihnout do začátku zimy, mohla by tak stavba zasáhnout i do příštího roku. Pokud by k přerušení došlo ve chvíli, kdy bude sejmuta stará konstrukce, nebylo by možné trať zprovoznit ani provizorně.

Stovky milionů korun by letos měly jít také do oprav silnic. Kraj nyní například opravuje silnici mezi Krásnou Lípou a Velkým Šenovem, za což by měl zaplatit 170 milionů. Také na této stavbě prozatím dělníci pracují podle plánu. Letos počítá Ústecký kraj ještě s další velkou rekonstrukcí. Kompletně nový povrch by měly dostat silnice z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí do Starého Šachova, která vede dále na Českou Lípu.

Jednu z krajských investic na Děčínsku bylo ale nutné z bezpečnostních důvodů zastavit. „Jedná se o drobnější akci v objektu Dětského domova a Školní jídelny v Krásné Lípě, kde byly práce na žádost ředitelky příspěvkové organizace zastaveny. Nebylo možno zcela vyloučit kontakt dodavatele stavebních prací s klienty a zaměstnanci domova,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Nejasná je situace ohledně obecních investic. Samosprávy totiž čekají nejen na to, zda budou mít firmy dostatek dělníků, ale především na to, jak se budou vyvíjet daňové výnosy. Už nyní totiž některé odhady předpovídají propad hospodářství až o desetinu. A to by se velmi citelně projevilo i na obecních rozpočtech. První možností, kde případně škrtat, tak budou plánované investice. „Prozatím jsme žádnou investici plánovanou na letošní rok neškrtli. O případně redukci investic se bude ještě diskutovat,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

O případných změnách rozpočtu se bude diskutovat také v dalších velkých městech v okrese Děčín.