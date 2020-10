Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Ústeckého kraje

Tel. 704 829 502

Po - Pá: 7:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Telefonní linka Ústeckého kraje pro seniory

475 657 691 - každý den od 8 do 18 hodin

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD .

Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku. Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží?

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Odběrová místa na covid-19

Děčín

Adresa: Nemocnice Děčín, Budova "H", U Nemocnice 1, Děčín

Telefon: 603 392 217

Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Rumburk

Adresa: Lužická nemocnice, Pavilon I (pavilon u bazénu), U Nemocnice 1298/6, Rumburk - pro osoby se žádankou

Telefon: 722 402 941

Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 10 hodin

Šluknov

Adresa: MUDr. Vratislav Prejzek, Náměstí Míru 344, Šluknov

Telefon: 605308391

Provozní doba: pondělí až pátek od 7 do 9 hodin

Pomoc měst a obcí

Krizová linka města Děčín

OHK Děčín - tel. 771135374

Informační linka pro osamělé seniory 65+ a zdravotně postižené Magistrátu města Děčín

tel. 412 593 249 a 774 059 266 - v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14.30 hod.



Lékárna U Slunce Děčín

Nemocným lidem přiveze léky až domů. Je třeba zavolat a nahlásit kód z receptu. Tel. 412 532 186.



Seniortaxi Rumburk

Využívat jej mohou lidé starší 70 let a držitelé průkazů zdravotně a tělesně postižených osob. Provoz od 6 do 22 hodin. Lidé, kteří služby chtějí využít, musí na městském úřadě průkazku oprávněné osoby, spolu s ní obdrží i určitý počet kupónů opravňujících k uplatnění příspěvku 30 Kč na jednu jízdu. Službu lze využít například na nákupy, k dopravě na úřad, k lékaři, do lékárny či na poštu. Telefonní čísla na dispečink jsou 602 102 545 nebo 412 333 999.



Šluknovský výběžek

Nákupy pro seniory, chronicky nemocné osoby a osoby v karanténě. V rámci terénního programu nabízí Komunitní sdružení CEDR možnost zajištění nákupů potravin a drogistického zboží ve Šluknovském výběžku. Nákupy doveze bezplatně až k vám domů po předchozí telefonické domluvě od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 10:00 hod.

Tel. 776 326 660

Kam (ne)můžete vyrazit

Kulturní a sportovní zařízení

Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, zoologické zahrady, hvězdárny, veletrhy, posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena).



Restaurace a bary

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody apod.

Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20.00).

Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti, například točené pivo v pet lahvích si lidé musejí odnést domů.



Obchody

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, zverimexů, operátorů či květinářství apod.

Obchodní centra mají otevřeno s výjimkou obchodů zahrnutých do opatření.

Procházky do přírody

Nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmějí shlukovat.



Bohoslužby

Konají se, může se jich ale zúčastnit jen 10 lidí.

Hřbitovy

Návštěvy hřbitovů zakázané nejsou. Děčín posílí spoje autobusové dopravy v období Dušiček.



Úřady a doprava

Úřady fungují v omezeném režimu.

Magistrát města Děčín - pondělí a středa 8-10 a 14-17 hodin

Městský úřad Rumburk - pondělí a středa 9-11 a 14-17 hodin

Městský úřad Varnsdorf - pondělí 8.30-13 hodin, středa 12-17 hodin

Úřady dále doporučují občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou.



Městské autobusy v Děčíně přešly na prázdninový provoz. V jízdním řádu je tedy nutné vyhledávat spoje v tabulce "Letní provoz" (pondělí-pátek).