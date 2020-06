Případ vilémovského mostu ukazuje, jak může výpadek výroby v jedné zemi ovlivnit stavbu v jiné části Evropy. „Zhotovitel stavby aktuálně řeší zpoždění dodávek materiálů. Konkrétně se jedná o zpoždění dodávek mostních ložisek, jejichž komponenty se vyrábí v Itálii, a o zpoždění dodávek ocelových plechů pro výrobu jednotlivých konstrukcí železničního mostu od dodavatele Vítkovice Steel. Důvodem zpoždění dodávek materiálů jsou dopady pandemie Covid-19,“ řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Podle původního plánu mělo dojít od 1. září do 30. listopadu k nepřetržité výluce, během které se měla měnit mostní konstrukce. Správa železnic ale už Českým drahám oznámila, že velká výluka bude až příští rok. Pro dopravce jde částečně o komplikaci: ve stejném termínu proběhne výluka v Německu na trati Sebnitz – Bad Schandau. Vlaky z Rumburka do Děčína používají jak vilémovský most, tak trať přes Německo. Cestující tak čeká výluka jak letos, tak příští rok.

Podle Illiaše budou letos dokončeny práce na sanaci spodní stavby mostu – kamenné klenby a pilíře mostu. „Ocelová konstrukce bude vyměněna v roce 2021. Předpoklad stěžejních výlukových prací je od dubna do června 2021,“ dodal Illiaš.

Oprava za 217 milionů

Oprava mostu si vyžádá náklady celkem 217 milionů korun, zakázku získalo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,stavby a Chládek a Tintěra Pardubice. Most o sedmi mostních otvorech měří přes 217 metrů. V prvním a sedmém otvoru je kamenná klenba, ve druhém až šestém pak ocelová konstrukce. Nejvyšší výška mostu nad údolím je 34 metrů. Podle správců železnic jsou ocelové prvky na konci životnosti. Most je 117 let starý.

„Nový most nijak nezmění krajinný ráz, bude ho tvořit ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech, jako jsou ty stávající,“ uvedla SŽ v tiskové zprávě. Fakticky stejně postupovala při rekonstrukci mostu přes nádrž Hracholusky na Plzeňsku.

Sanace se dočkají i kamenné klenby a pilíře. Pro uložení nové ocelové nosné konstrukce budou na pilířích vybudovány železobetonové prahy. „Z důvodu nevyhovující prostorové průchodnosti bude na klenbách osazena železobetonová přechodová deska s římsami, které umožní osazení zábradlí v požadované vzdálenosti od osy koleje,“ doplnila SŽ.