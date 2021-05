„Prosím, předložte ke kontrole potvrzení o negativním testu na koronavirus nebo doklad o prodělání nemoci či o očkování.“ Nějak takhle začínají kontroly hostů na předzahrádkách. Policisté a hygienici dohlížejí na dodržování podmínek, za kterých zákazníci mohou zajít na oběd, pivo či kávu. Během minulého týdne nezjistili hygienici na předzahrádkách restaurací v Ústeckém kraji žádné porušení pravidel.

Zahrádky restaurací, hospod či kaváren mohly na začátku minulého týdne otevřít po dlouhých 213 dnech. Zákazníci tam musí dodržovat vládou nastavená pravidla – musí mít s sebou potvrzení o negativním testu, prodělaném covidu či očkování. Prověrky v regionu zatím proběhly bez problémů. „Kontrolou dosud prošlo v Ústeckém kraji 34 stravovacích zařízení. Nikde jsme závady nezjistili,“ uvedla Simona Gunarová z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Také testování zaměstnanců měli všichni kontrolovaní provozovatelé v pořádku.

V případě, že by host „propustku“ neměl, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun.

Deník oslovil několik restaurací a hospod v kraji, kontrola k nim zatím nedorazila. Všechny k dodržování podmínek své zákazníky vybízejí. „Prozatím u nás žádná kontrola nebyla,“ řekl Jan Srb, jehož Pivovar Falkenštejn provozuje restauraci v Krásné Lípě. „Zatím žádná kontrola,“ zní také z Pivovarské šenkovny v Ústí nad Labem. Podobně se vyjádřily také další dva podniky z krajského města.

S hygieniky mají podle vlády kontrolovat předzahrádky také policisté. Strážci zákona ale speciální kontrolní akce zaměřené jen na hosty restaurací neplánují, nemají na to kapacity. Prověrky se mohou konat „na oznámení“, při běžné hlídkové a jiné kontrolní činnosti a podobně. „Policisté nadále pokračují v kontrolách dodržování všech platných mimořádných opatření. Speciální akce cílené na předzahrádky nechystáme, kontroly budeme provádět v rámci naší běžné činnosti nebo pokud si naši součinnost vyžádá hygiena. Policisté v rámci běžného výkonu služby z vlastní iniciativy provádějí kontrolní činnost především v případech flagrantního porušení stanovených mimořádných opatření nebo na základě obdržených podnětů,“ upřesnila policejní mluvčí Jana Slámová.

Kapacity na masivní kontrolní akce nemají ani hygienici. Na prověrky ale chtějí vyrážet co nejčastěji. „Kontroly budeme provádět namátkově,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková. Prověrky zahrádek se budou týkat i bezpečnosti potravin a pokrmů.

Úleva pro hospodské

Kolem zpřístupnění zahrádek bylo těsně před jejich otevřením rušno. Původně totiž vláda schválila, že kontrolovat, zda má zákazník negativní test na covid-19 či potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, budou sami hospodští. Hosty, kteří by potvrzení neměli, by nesměli pustit na zahrádku a obsloužit. Provozovatelé restaurací proti tomu ale hlasitě protestovali, říkali, že nemohou prověřovat zákazníky a ztotožňovat je s jejich doklady. Při více zákaznících by na to prý ani neměli kapacity, místo obsluhování by se museli věnovat kontrolám.

Vláda nakonec ustoupila a uznala, že kontroly ze strany hospodských by byly problematické. Ti tak musí ve svém podniku jen vyvěsit ceduli, že obslouženi budou pouze zákazníci, kteří splňují podmínky. Na jejich dodržování mají dohlížet při kontrolách hygienici či policisté. Zodpovědnost za splnění podmínek tak přešla na hosty restaurací.